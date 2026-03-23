Беглов: Петербург высокими темпами строит транспортный каркас города

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Санкт-Петербург высокими темпами строит транспортный каркас города, в частности, Южная широтная магистраль уже готова на 60%, Цимбалинский путепровод - на 55%, магистраль М-32 – на 30%, сообщил губернатор города Александр Беглов.

Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов в понедельник представил промежуточные итоги реализации программы "10 приоритетов развития Санкт-Петербурга" на региональном отчетном форуме партии "Единая Россия" под названием "Есть результат".

По словам Беглова, Петербург высокими темпами строит транспортный каркас города: Южная широтная магистраль готова уже на 60%, на 55% готов Цимбалинский путепровод, магистраль М-32 – на 30%. В 2027 году по всем этим объектам поедут первые автомобили. В конце прошлого года было открыто движение на первом перегоне скоростной трамвайной линии "Купчино – Шушары – Славянка". Планируется, что в 2026 году линия заработает на всем протяжении.

Он отметил, что одним из приоритетов является развитие метрополитена. Петербург преодолел кризис, который тормозил строительство новых станций. Сегодня "Метрострой Северной столицы" уверенно набирает темп. В 2024 году открыта станция "Горный институт", в 2025 году запущены две станции Красносельско-Калининской линии: "Юго-Западная" и "Путиловская". Сейчас на этой линии прокладывается новый отрезок с четырьмя новыми станциями. Еще две станции строятся на Невско-Василеостровской линии. Прокладку тоннелей метро сейчас ведут пять проходческих щитов, готовится к запуску шестой.

"Под руководством президента России мы развиваем Петербург как мегаполис XXI века. Формируем для горожан новую комфортную среду проживания. Полтора миллиона петербуржцев за это время получили в шаговой доступности 300 общественных пространств, более 800 уютных дворов, 1200 новых детских площадок, более 50 километров благоустроенных береговых линий Финского залива, малых рек и каналов. Мы создали три новых особо охраняемых природных территории. Теперь их в Петербурге 18. Обустроили семь экологических маршрутов. Среди них - открытый в прошлом году Новоорловский", – сказал Беглов.

Губернатор напомнил, что за прошлый год город заработал 1,41 триллиона рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в 2018 году. К 2030 году планируется выйти на 2 триллиона рублей.

Рассказывая о реализации приоритета "Передовая промышленность и развитие предпринимательства", губернатор сообщил, что треть общего объема промышленности Петербурга обеспечивают машиностроительные предприятия. "30% всех беспилотников России производятся на петербургских предприятиях. Самые высокие темпы роста показывает фармацевтика. Масштабная модернизация начинается в судостроении", – сказал Беглов.

Он отметил, что город активно стимулирует предпринимательское и бизнес-сообщества различными мерами поддержки. Ключевой механизм – региональные налоговые льготы, объем которых уже превысил 60 миллиардов рублей в год. Помощь города в первую очередь получают предприятия, которые перевооружают и модернизируют производства, внедряют новые технологии и повышают качество продукции.

Петербург первым в стране создал на базе колледжей образовательные полигоны. Они позволяют наращивать объёмы подготовки, в первую очередь - рабочих кадров. Вторая петербургская новация – образовательные заводы. Студенты колледжей выполняют коммерческие заказы для предприятий и уже во время учёбы становятся частью городской промышленности.