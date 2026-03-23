Онищенко рассказал, как узнать свой рекомендованный вес

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Человек может узнать свой рекомендованный вес по простой формуле, отняв от показателя роста 100, рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Академик отметил, что для точного расчета существуют специальные формулы, но для бытового понимания вполне хватит одной простой.

"Есть формула расчета, какой вам вес нужен. Самая простая формула, чтобы не заморачиваться. У человека рост 170 сантиметров, отнимаем 100, и вот 70 - вес. Вот это его вес, это вот самая простая формула. Да, у кого-то гиперстенический тип, у кого-то астенический тип, но примерно вот в этом промежутке", - сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".