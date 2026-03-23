https://ria.ru/20260323/onischenko-2082358582.html
Онищенко рассказал, как узнать свой рекомендованный вес
Человек может узнать свой рекомендованный вес по простой формуле, отняв от показателя роста 100, рассказал академик РАН, заместитель президента Российской... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T11:44:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150509/20/1505092069_0:110:4500:2641_1920x0_80_0_0_3f7c2e7d2d6587e7c1c157fc2ed2e60b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150509/20/1505092069_417:0:4084:2750_1920x0_80_0_0_5ab69c63b815d5ce23b721e3b23a9c3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Онищенко: чтобы узнать рекомендованный вес, нужно отнять от показателя роста 100
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Человек может узнать свой рекомендованный вес по простой формуле, отняв от показателя роста 100, рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Академик отметил, что для точного расчета существуют специальные формулы, но для бытового понимания вполне хватит одной простой.
"Есть формула расчета, какой вам вес нужен. Самая простая формула, чтобы не заморачиваться. У человека рост 170 сантиметров, отнимаем 100, и вот 70 - вес. Вот это его вес, это вот самая простая формула. Да, у кого-то гиперстенический тип, у кого-то астенический тип, но примерно вот в этом промежутке", - сказал Онищенко
в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Ранее академик сообщал РИА Новости, что ожирение наравне с диабетом может стать еще одной эпидемией, доля россиян с избыточным весом увеличивается.