Онищенко рассказал о связи депрессии и цвета глаз

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Женщины с карими глазами чаще впадают в депрессию, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

"Кареглазым повезло меньше. Они больше впадают в депрессию", - сказал академик.

Он добавил, что больше всего от сезонной депрессии страдают женщины в возрасте 18-30 лет, они подвержены этому расстройству в четыре раза чаще мужчин.