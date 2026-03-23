Кто ее проклял? Лишь Валиева и эта фигуристка способны на идеальное катание

Удивительно, но в России осталось не так уж много истинных катальщиц. Президент ФФККР Антон Сихарулидзе назвал перекос фигуристов в сторону прыжков понтами — глобально в этом и правда есть смысл. Подавляющее большинство наших топовых спортсменок демонстрируют идеальный "компромисс" — техника присутствует, а катание чаще идет будто довеском. От него не отказываются полностью, но и ставку на него не делают.

Исключений, пожалуй, лишь несколько. Юниорки София Дзепка (тренер Екатерина Моисеева) и Лидия Плескачева (Светлана Панова) показывают феноменальный баланс по-настоящему красивого катания и в меру сложного контента. На взрослом уровне полноценных катальщиц сейчас тоже две — вернувшаяся в спорт Камила Валиева Софья Муравьева , преодолевшая пубертат и пытающаяся перезапустить карьеру под руководством легендарного Алексея Мишина

Возможности Валиевой широко изучены, талант ее давно оценен по достоинству. Муравьева же представляет собой тот редкий тип фигуристок, у которых в потенциале есть вообще все. Ее прыжковая техника очень хороша, непрыжковые элементы — точны и выверены, а скольжение — одно из лучших не только в России, но и в мире.

По мере взросления она сделала катание своим главным оружием. Прямо сейчас она не показывает чистый тройной аксель — элемент ультра-си, еще совсем недавно бывший ее коронным — и тем не менее постоянно претендует на пьедестал. Уже второй год ей не хватает до медалей крупных стартов совсем чуть-чуть, а частые четвертые места болельщики уже прозвали проклятием.

Хотя это скорее следствие упущений в работе. Уже некоторое время фигуристке не удается выступать стабильно. Чистые прокаты хотя бы на 2-3 стартах подряд не случались давно. Есть ощущение, что если бы Софья идеально исполняла свой контент с тройными прыжками в ключевые моменты сезона, она точно обзавелась бы несколькими дополнительными медалями.

Но по компонентам ее не превосходит никто. Лишь Валиева будет получать больше, если избежит ошибок, но Камилу пока предлагается оценивать за скобками — ее полноценное возвращение наверняка состоится, но его нужно подождать. Вторая оценка Муравьевой — мощное оружие, приносящее результат даже с учетом ошибок. Если угодно, это ее персональный ультра-си.

Правила в пользу Муры

Учитывая, что Международный союз конькобежцев грезит переменами в фигурном катании, ценность компонентов будет только возрастать. Сейчас хорошая вторая оценка — не более, чем подушка безопасности. Она страхует лидеров от неудач и вступает в игру только в пиковые моменты. Глобальную же разницу все еще обеспечивают прыжки и непрыжковые элементы.

Но держать в голове предполагаемые изменения стоит. Если допустить, что удельный вес качественного катания вырастет, тогда всему нашему женскому одиночному придется переориентироваться. И уж в особенности — если ISU примет поправку, заменяющую классические короткие/произвольные программы на техническую и артистическую.

В таком случае в плюсе окажутся фигуристки формации Муравьевой. Если прыжки не будут подводить ее, тогда классные постановки и мягкое, чуткое катание сделают свое дело. Безусловно, вопрос качества программ станет ключевым, но и в этом отношении за Муравьеву можно быть спокойными. На нее удивительно сел переосмысленный образ Кармен в короткой этого сезона за авторством Ильи Авербуха и Андрея Ежлова — настолько, что по впечатлениям эта постановка превзошла даже пастельную произвольную, поставленную модным французом Бенуа Ришо. Ранее казалось, что ей удается только лирика, но уходящий соревновательный год показал, что она может быть разной.