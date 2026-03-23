15:34 23.03.2026
МИД России оценил позицию Европы по атаке на газовоз "Арктик Метагаз"
МИД России оценил позицию Европы по атаке на газовоз "Арктик Метагаз"
Россия рассматривает практики стран ЕС, которые не комментирует террористические атаки на СПГ-танкер "Арктик Метагаз" под российским флагом в Средиземном море,... РИА Новости, 23.03.2026
в мире
россия
средиземное море
европа
мария захарова
евросоюз
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Средиземное море, Европа, Мария Захарова, Евросоюз, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД: Россия считает молчание стран ЕС по атаке на "Арктик Метагаз" недопустимым

Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия рассматривает практики стран ЕС, которые не комментирует террористические атаки на СПГ-танкер "Арктик Метагаз" под российским флагом в Средиземном море, недопустимыми и грубо нарушающими Конвенцию ООН по морскому праву, Европа становится соучастником бесчинств Киева, заявил МИД РФ.
«
"Совершенно вопиющий случай нарушения международного права – террористическая атака безэкипажными катерами и беспилотниками на СПГ-танкер "Арктик Метагаз" под российским флагом в Средиземном море... В этом случае Европа становится не просто молчаливым свидетелем, но и непосредственным соучастником бесчинств киевского режима", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
"Российская сторона рассматривает эти практики стран ЕС как неприемлемые, недопустимые, грубо нарушающие букву и дух Конвенции ООН по морскому праву 1982 года", - отмечается в сообщении.
Минтранс РФ 3 марта сообщил, что российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, лишился хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, пострадали двое моряков.
Экс-советник Трампа прокомментировал атаку на российский газовоз
22 марта, 08:42
 
