МИД России оценил позицию Европы по атаке на газовоз "Арктик Метагаз"

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия рассматривает практики стран ЕС, которые не комментирует террористические атаки на СПГ-танкер "Арктик Метагаз" под российским флагом в Средиземном море, недопустимыми и грубо нарушающими Конвенцию ООН по морскому праву, Европа становится соучастником бесчинств Киева, заявил МИД РФ.
"Совершенно вопиющий случай нарушения международного права – террористическая атака безэкипажными катерами и беспилотниками на СПГ-танкер "Арктик Метагаз" под российским флагом в Средиземном море... В этом случае Европа становится не просто молчаливым свидетелем, но и непосредственным соучастником бесчинств киевского режима", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Минтранс РФ 3 марта сообщил, что российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, лишился хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, пострадали двое моряков.