МИД России прокомментировал ситуацию с блокированием Ормузского пролива

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия выступает против блокирования судоходства по Ормузскому проливу, но ситуацию надо рассматривать в комплексе и с пониманием о том, что Иран имеет право на самооборону, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.