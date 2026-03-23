В МЭР рассказали, когда можно будет заселиться в гостиницы с помощью MAX

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Минэкономразвития России отрабатывает возможность заселения в гостиницы с помощью мессенджера MAX, чтобы в этом году уже протестировать сервис на практике, сообщил замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>

"Мы вопрос технологически для того, чтобы можно было мессенджер предъявлять, предъявлять некий QR-код из мессенджера, содержащий паспортные данные, в общем и целом отработали. И технология такая уже существует, и сейчас мы начинаем тестировать техническую возможность именно уже на базе гостиничных сетей, но пока это все еще тестовый режим", - сказал Вахруков на пресс-конференции в понедельник.

"Тем не менее, я думаю, что в этом году мы уже это как сервис, законченный, работающий, по крайней мере в периметре тестирования сможем на реальных заселениях всем предъявить", - добавил он.