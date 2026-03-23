Виктор Лукашенко рассказал, как отец прививал ему любовь к спорту

МИНСК, 23 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в бытность руководителем совхоза регулярно выходил на пробежки, начинавшиеся еще в утренних сумерках, чтобы успеть до работы, рассказал старший сын белорусского лидера Виктор.

"Когда еще утренние сумерки, он выходил всегда на пробежку. Пару раз и я с ним выбегал. Меня ненадолго хватило", - приводит слова сына белорусского лидера агентство Белта .

Виктор Лукашенко рассказал, что отец также всегда находил время, чтобы сыграть в футбол.

"Если у тебя принято по утрам делать зарядку и несколько раз в неделю заниматься спортом, то рано или поздно дети этому последуют. Равняюсь на отца", - сказал он.