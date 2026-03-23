Виктор Лукашенко рассказал, как отец прививал ему любовь к спорту
Виктор Лукашенко рассказал, как отец прививал ему любовь к спорту - РИА Новости Спорт, 23.03.2026
Виктор Лукашенко рассказал, как отец прививал ему любовь к спорту
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в бытность руководителем совхоза регулярно выходил на пробежки, начинавшиеся еще в утренних сумерках, чтобы успеть до...
белоруссия
белоруссия, александр лукашенко, нок
Белоруссия, Александр Лукашенко, НОК
Виктор Лукашенко рассказал, как отец прививал ему любовь к спорту
Сын Лукашенко рассказал, как отец прививал ему любовь к спорту личным примером
МИНСК, 23 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в бытность руководителем совхоза регулярно выходил на пробежки, начинавшиеся еще в утренних сумерках, чтобы успеть до работы, рассказал старший сын белорусского лидера Виктор.
По словам Виктора Лукашенко
, являющегося президентом Национального олимпийского комитета Белоруссии
, отец личным примером прививал ему любовь к спорту. В частности, будучи в 1980-х годах руководителем совхоза, будущий президент выходил на пробежку перед работой, начинавшейся в период летней страды в шесть утра.
«
"Когда еще утренние сумерки, он выходил всегда на пробежку. Пару раз и я с ним выбегал. Меня ненадолго хватило", - приводит слова сына белорусского лидера агентство Белта.
Виктор Лукашенко рассказал, что отец также всегда находил время, чтобы сыграть в футбол.
Глава НОК
Белоруссии подчеркнул, что привить детям любовь к спорту можно только личным примером.
"Если у тебя принято по утрам делать зарядку и несколько раз в неделю заниматься спортом, то рано или поздно дети этому последуют. Равняюсь на отца", - сказал он.