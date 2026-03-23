Федор Конюхов рассказал, как пережил землетрясения в Антарктиде

Российский путешественник Федор Конюхов во время встречи с журналистами и россиянами, проживающими в Аргентине, в посольстве РФ

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 мар - РИА Новости. Российский путешественник Федор Конюхов рассказал, что во время его пребывания на одиночной станции в Антарктиде произошло три землетрясения.

Станция в Антарктиде начала работу 21 ноября на острове Смоленск (Ливингстон), архипелаг Южные Шетландские острова. Конюхов в течение 111 дней проводил исследования проблемы загрязнения материка и его прибрежных вод микропластиком.

"В Антарктиде при мне было три землетрясения", - сказал Конюхов во время встречи с журналистами и россиянами, проживающими в Аргентине , которая прошла в посольстве РФ

Он рассказал, что изначально его палаточную станцию планировалось поставить возле скал, чтобы защитить ее от ветра. Неподалеку от скал начали собирать платформу для палаток, в результате она оказалась настолько тяжелой, что было принято решение не нести ее к скалам, а построить лагерь там, где она была.