"Снимки подтвердили". Последствия удара Ирана по базе США встревожили Запад

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Иран поразил элементы американской системы противовоздушной обороны Patriot в Бахрейне, пишет Military Watch Magazine.
"Спутниковые снимки подтвердили, что иранские удары уничтожили несколько частей зенитного ракетного комплекса MIM-104 Patriot на авиабазе Риффа в Бахрейне, а также повредили два укрепленных укрытия на объекте", — говорится в материале.
Издание отмечает, что страны Персидского залива, эксплуатирующие комплексы, стали использовать не два, а три перехватчика против одной иранской ракеты. По данным журнала, это выглядит как попытка компенсировать маленькую вероятность перехвата.
Вчера, 10:57
"Провал Patriot последовал за многочисленными сообщениями из бахрейнских источников о проблемах зенитных ракет и их попадании в жилые районы", — сообщается в публикации.
В четверг телеканал Press TV со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции сообщил, что ВМС КСИР нанесли удары по американским базам в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне.
Кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет четвертую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.