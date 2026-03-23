03:56 23.03.2026 (обновлено: 15:33 23.03.2026)
СМИ: Иран пустил в ход ракеты с изображением европейского премьера
Иран наклеивает на ракеты изображение премьер-министра Испании Педро Санчеса, cообщает иранское агентство Tasnim в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2026
На иранские ракеты начали клеить фото испанского премьер-министра Санчеса
Иран пустил в ход ракеты с изображением европейского премьера. Испанский премьер Санчес ранее заявлял, что Испания не будет поддерживать действия, которые считает вредными для мира и противоречащими своим ценностям. Конечно, эта война не только незаконна, но и бесчеловечна. Спасибо, премьер-министр.
СМИ: Иран пустил в ход ракеты с изображением европейского премьера

Tasnim: на иранские ракеты начали клеить фото премьер-министра Испании Санчеса

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Иран наклеивает на ракеты изображение премьер-министра Испании Педро Санчеса, cообщает иранское агентство Tasnim в своем Telegram-канале.
На картинке отчетливо видна ракета с фотографией Санчеса и цитатой из его критических заявлений о войне между Соединенными Штатами, Израилем и Ираном.
"Ужасающий характер": в Европе испугались мести Ирана
"Конечно, эта война не только незаконна, но и бесчеловечна. Спасибо, премьер-министр", — написано на картинке.
На другой картинке Санчеса благодарят за выражение сочувствия жертвам военных преступлений США в Иране во время визита политика в Лондон.
Ранее премьер-министр Педро Санчес заявил, что Испания не будет поддерживать действия, которые считает вредными для мира и противоречащими своим ценностям, даже под угрозой возможных последствий.
СМИ: часть американских военных разочарованы операцией против Ирана
Санчес подчеркнул, что позиция правительства "ясна и последовательна" и сводится к формуле "нет войне". По его словам, задача властей — улучшать жизнь граждан, а не втягивать страну в конфликты, которые ведут к росту цен, экономической нестабильности и угрозе безопасности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Исламская республика осуществляет ответные удары по израильской территории, а также военным объектам Штатов в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В ЕС забили тревогу из-за состояния Трампа после удара Ирана
