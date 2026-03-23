СМИ: Иран пустил в ход ракеты с изображением европейского премьера

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Иран наклеивает на ракеты изображение премьер-министра Испании Педро Санчеса, cообщает иранское агентство Tasnim в своем Telegram-канале.
"Конечно, эта война не только незаконна, но и бесчеловечна. Спасибо, премьер-министр", — написано на картинке.
Ранее премьер-министр Педро Санчес заявил, что Испания не будет поддерживать действия, которые считает вредными для мира и противоречащими своим ценностям, даже под угрозой возможных последствий.
Санчес подчеркнул, что позиция правительства "ясна и последовательна" и сводится к формуле "нет войне". По его словам, задача властей — улучшать жизнь граждан, а не втягивать страну в конфликты, которые ведут к росту цен, экономической нестабильности и угрозе безопасности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Исламская республика осуществляет ответные удары по израильской территории, а также военным объектам Штатов в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.