Сразу после заискивающей инициативы Зеленского по помощи США и Израилю в борьбе с иранскими беспилотниками глава Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Эбрахим Азизи заявил, что это "превращает всю территорию Украины в законную и легальную цель для Ирана в соответствии с Уставом ООН".

И удар был нанесен — но не ракетами.

Хотя президент США Дональд Трамп утверждает, что переговоры с Россией "проходят каждый день" и они "добились большого прогресса", это, мягко говоря, не совсем так, вернее, совсем не так.

Какие-то переговоры идут, но Россия не имеет к ним никакого отношения. В частности, на этих выходных состоялась встреча представителей Киева и Вашингтона. По информации от портала The Straits Times, главная задача Зеленского — "оживить переговоры". Как заявил "пересидент" Украины: "Очень важно для всех нас в мире, чтобы дипломатия продолжалась и чтобы мы пытались закончить эту войну".

Плачем, рыдаем, верим, но кровавый клоун опять лжет.

Как пишет издание Financial Times, "лидеры ЕС скептически относятся к тому, что мирные переговоры увенчаются успехом без дополнительного давления на Москву, и рассматривают этот процесс (имитация переговоров с американцами) как способ сохранить вовлеченность США в дела Украины".

И вот как раз с этим у всей этой шайки большие проблемы.

Нехарактерно трезво об этом написал ресурс ВВС: "текущий формат переговоров по Украине не способен остановить войну", потому что "стороны продолжают расходиться по ключевым пунктам".

Но главная причина остановки — Соединенные Штаты по факту вышли из переговоров. Почему?

Ровно по той же причине, по которой Трамп вышел из процесса подготовки к встрече с Си Цзиньпином. По информации от издания Politico, встреча лидеров не состоится до завершения конфликта: "В администрации Трампа решили не проводить параллельно крупные переговоры с Пекином на фоне военных действий, чтобы не идти на уступки в условиях кризиса".

Таким же образом потерявший лицо и козыри в иранской авантюре Трамп ни за что в мире не будет что-то всерьез обсуждать с Путиным, пока ему не покажется, что у него опять все козыри на руках.

Но, по всей видимости, ждать этого придется очень долго.

Трамп уже неоднократно заявлял, что Иран побежден, повержен и, как водится, разорван на мелкие кусочки, — но в реальности для американских и израильских стратегов все настолько плохо, что хороших вариантов у них не осталось совсем.

На днях глава Нацразведки США Тулси Габбард заявила на слушаниях в конгрессе, что "Иран в значительной степени ослаблен операцией, но (главные силы) выглядят нетронутыми". Другие информированные источники также подтверждают "устойчивость органов власти в Иране, несмотря на атаки Соединенных Штатов против страны".

По данным западных военных аналитиков, США в конфликте с Ираном фактически подошли к пределу эффективности использования своих неядерных арсеналов, то есть было применено абсолютно все и в стократном количестве, но сокрушить систему обороны страны им не удалось. "Многократно уничтоженные" силы Ирана продолжают активно обороняться и наносить болезненный ущерб противнику. Мало того, вчера руководство Ирана объявило о "переходе к наступательным операциям", после чего в военных кругах Израиля и Соединенных Штатов зациркулировали тревожные сообщения, что "Иран сможет отвечать эффективными ракетными ударами еще шесть-восемь недель", но это неточно (то есть, скорее всего, дольше).

Именно поэтому Трамп сейчас ускоренно планирует в Иране наземную операцию, что гарантированно затянет конфликт на месяцы, если не на годы, и на фоне серьезнейших потенциальных проблем для американского лидера Украина переместится с десятого места на десятитысячное.

Для Киева и Европы это смерти подобно. Западные издания цитируют европейских дипломатов, которые признаются: "Ближний Восток кардинально переориентировал политическое внимание — для нас и Украины это катастрофа".

Из-за "побед" Трампа в Иране цены на газ в ЕС достигли самого высокого уровня за три года; за две недели счета за энергию в Европе выросли на семь миллиардов евро; ЕЦБ заявил, что кризис может повысить инфляцию до 6,3 процента и вызвать рецессию. Bloomberg пишет, что "ЕС ожидает длительный рост цен на энергоносители и перебои в поставках".

И это — только начало. Как пишет издание Axios, "экономические последствия войны с Ираном будут ощущаться значительно дольше самого конфликта": даже в случае быстрого перемирия или разблокировки Ормузского пролива "перебои в поставках могут сохраняться месяцами, а в отдельных случаях — годами".

Хотя еврочиновники для вида сильно расстроились, что Венгрия заблокировала кредит в 90 миллиардов евро Украине, на самом деле они этому очень рады: деньги нужны самим. Но деньги съедает кризис, а американское оружие с конвейера идет на Ближний Восток. По признанию главы Rheinmetall Паппергера, "если конфликт продлится еще месяц, у США и их союзников не останется ракет для систем противовоздушной обороны" и "в настоящее время все европейские, американские и ближневосточные запасы пусты или близки к этому".

Западные аналитики утверждают, что кризис на Ближнем Востоке "открыл для России окно возможностей", потому что у нее появились серьезные дополнительные доходы от роста цен на энергоносители, а Европа и Киев садятся на голодный паек и жидкий чаек.

Нет никаких сомнений, что Москва этим воспользуется. Как говорил Трамп про внезапную атаку на Иран: "Кто сказал, что мы должны воевать честно?"