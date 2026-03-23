Геомагнитная обстановка стабилизируется после магнитных бурь - РИА Новости, 23.03.2026
11:23 23.03.2026
Геомагнитная обстановка стабилизируется после магнитных бурь
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Геомагнитная обстановка стабилизируется после двух суток магнитных бурь, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"После двух суток сильных магнитных бурь геомагнитная обстановка начала показывать признаки устойчивой стабилизации. В настоящее время резко снизилась индукция межпланетного магнитного поля, высокое значение которой в основном и приводило к выходу геомагнитных индексов из зелёной в красную зону", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Отмечается, что скорость солнечного ветра всё ещё сохраняет повышенные значения, однако в отсутствие других факторов оказывает лишь ограниченное воздействие.
Как рассказали в лаборатории, прошедшая буря два раза (в ночь на 21 и на 23 марта) выходила на пик, который соответствовал сильному уровню G3. Оба раза это вызывало очень интенсивные полярные сияния.
Прошедшая буря имела два пика: с 20 на 21 и с 22 на 23 марта, и в обоих случаях выходила на сильный уровень G3. Каждый из пиков привёл к очень интенсивным полярным сияниям, по некоторым данным, их было видно на широтах около 50 градусов.
"Значительное число сообщений поступило из крупных городов, несмотря на традиционно присутствующую в таких местах сильную засветку. В ночь с воскресенья на понедельник в нескольких случаях фотографическими средствами свечение было обнаружено даже в Москве", - добавили в лаборатории.
Учёные считают маловероятным, что в ночь на 24 марта также можно будет видеть полярные сияния. События на Солнце, которые вызвали бурю, на самом деле были довольно заурядными, а интенсивность шторма и так превысила ожидания.
"Впрочем, Земля пока продолжает оставаться в объятиях корональной дыры, поэтому слабые геомагнитные вариации ещё возможны. Не исключено, что в некоторых регионах последние отголоски уходящего события удастся поймать ещё и в сегодняшнюю ночь", - обнадёжили учёные.
