Геомагнитная обстановка стабилизируется после магнитных бурь

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Геомагнитная обстановка стабилизируется после двух суток магнитных бурь, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"После двух суток сильных магнитных бурь геомагнитная обстановка начала показывать признаки устойчивой стабилизации. В настоящее время резко снизилась индукция межпланетного магнитного поля, высокое значение которой в основном и приводило к выходу геомагнитных индексов из зелёной в красную зону", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Отмечается, что скорость солнечного ветра всё ещё сохраняет повышенные значения, однако в отсутствие других факторов оказывает лишь ограниченное воздействие.

Прошедшая буря имела два пика: с 20 на 21 и с 22 на 23 марта, и в обоих случаях выходила на сильный уровень G3. Каждый из пиков привёл к очень интенсивным полярным сияниям, по некоторым данным, их было видно на широтах около 50 градусов.

"Значительное число сообщений поступило из крупных городов, несмотря на традиционно присутствующую в таких местах сильную засветку. В ночь с воскресенья на понедельник в нескольких случаях фотографическими средствами свечение было обнаружено даже в Москве", - добавили в лаборатории.

Учёные считают маловероятным, что в ночь на 24 марта также можно будет видеть полярные сияния. События на Солнце, которые вызвали бурю, на самом деле были довольно заурядными, а интенсивность шторма и так превысила ожидания.