Против подозреваемого в подрыве "Северных потоков" подали еще один иск

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Пенсионер в Германии подал иск против подозреваемого в причастности к теракту на "Северных потоках" гражданина Украины Сергея Кузнецова из-за роста цен на газ, сообщил адвокат Кузнецова Николай Катеринчук.
По словам адвоката, ранее немецкая прокуратура подозревала Кузнецова по трем статьям уголовного кодекса — "Саботаж, направленный против конституционных основ", "Совершение взрыва", "Разрушение строительных сооружений, а именно — мостов, плотин, железной дороги".
"Теперь осталось "Совершение взрыва" и "Разрушение строительных сооружений" и добавилась квалификация по статье 316b уголовного кодекса Германии — "Нарушение работы предприятий публичного обеспечения", поскольку оба газопровода были выведены из строя и лишены своего целевого назначения — транспортировки газа из России в Германию. Но квалификация может меняться", - добавил Катеринчук.
Кузнецов был задержан 21 августа 2025 года в итальянской провинции Римини и был передан Германии.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.