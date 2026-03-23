Против подозреваемого в подрыве "Северных потоков" подали еще один иск - РИА Новости, 23.03.2026
20:05 23.03.2026
Против подозреваемого в подрыве "Северных потоков" подали еще один иск
Против подозреваемого в подрыве "Северных потоков" подали еще один иск - РИА Новости, 23.03.2026
Против подозреваемого в подрыве "Северных потоков" подали еще один иск
Пенсионер в Германии подал иск против подозреваемого в причастности к теракту на "Северных потоках" гражданина Украины Сергея Кузнецова из-за роста цен на газ,... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T20:05:00+03:00
2026-03-23T20:05:00+03:00
в мире
германия
россия
сша
сергей кузнецов (архитектор)
сеймур херш
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
в мире, германия, россия, сша, сергей кузнецов (архитектор), сеймур херш, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, министерство обороны сша, северный поток, северный поток — 2
В мире, Германия, Россия, США, Сергей Кузнецов (архитектор), Сеймур Херш, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Министерство обороны США, Северный поток, Северный поток — 2
Против подозреваемого в подрыве "Северных потоков" подали еще один иск

Немецкий пенсионер подал иск против подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Пенсионер в Германии подал иск против подозреваемого в причастности к теракту на "Северных потоках" гражданина Украины Сергея Кузнецова из-за роста цен на газ, сообщил адвокат Кузнецова Николай Катеринчук.
"Появился экзотический иск от одного пенсионера (в Германии – ред.), который жалуется на Сергея. Истец говорит, что из-за действий Кузнецова тарифы на газ выросли на 112 евро в месяц. Он требует от Сергея уплатить 3 тысячи евро", - приводит слова Катеринчука украинское издание "Бабель".

По словам адвоката, ранее немецкая прокуратура подозревала Кузнецова по трем статьям уголовного кодекса — "Саботаж, направленный против конституционных основ", "Совершение взрыва", "Разрушение строительных сооружений, а именно — мостов, плотин, железной дороги".
"Теперь осталось "Совершение взрыва" и "Разрушение строительных сооружений" и добавилась квалификация по статье 316b уголовного кодекса Германии — "Нарушение работы предприятий публичного обеспечения", поскольку оба газопровода были выведены из строя и лишены своего целевого назначения — транспортировки газа из России в Германию. Но квалификация может меняться", - добавил Катеринчук.
Кузнецов был задержан 21 августа 2025 года в итальянской провинции Римини и был передан Германии.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
В миреГерманияРоссияСШАСергей Кузнецов (архитектор)Сеймур ХершДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФМинистерство обороны СШАСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
