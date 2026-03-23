Модель из Самары не ответила на вопросы о ее резюме в файлах Эпштейна
2026-03-23T03:05:00+03:00
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Модель из Самары Анастасия, чье резюме упоминается в опубликованных файлах по делу обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна, не стала отвечать РИА Новости на вопросы о связи с ним и о том, как ее данные попали в эти документы.
В резюме 26-летней девушки из Самары
, которое содержится в одном из ранее опубликованных файлов, указывается, что она получала образование в Самарском экономическом университете (СГЭУ), а также преподавала в модельной школе там же. С 2013 года девушка работала моделью в Нью-Йорке
. В документах по делу Эпштейна
содержится информация о визитах этой девушки к нему.
Корреспондент РИА Новости попытался связаться с девушкой, отправив ей несколько сообщений и поинтересовавшись, действительно ли она как-то связана с Эпштейном, и как ее резюме могло попасть в эти файлы. Девушка прочитала вопросы, но не ответила на них.
В профиле девушки во "ВКонтакте" указано, что она окончила школу в Тольятти
, а затем – СГЭУ по специальности "Финансы и кредит". На своей странице в Instagram* (соцсеть принадлежит Meta*, запрещена в РФ
как экстремистская) девушка публикует посты о работе в моделинге за рубежом. Также она ведет курсы по подготовке начинающих моделей в Нью-Йорке в собственной академии.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.