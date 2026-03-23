СМИ: Эпштейн помогал миллиардеру урегулировать дело с российской моделью

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн помогал своему другу миллиардеру Леону Блэку урегулировать ситуацию с обвинениями в его адрес в изнасиловании и преследовании со стороны российской модели Гузель Ганиевой, сообщает газета New York Times со ссылкой на опубликованные минюстом США документы по делу Эпштейна.

"У Блэка была многолетняя связь с женщиной из России Гузель Ганиевой. К 2015 году она угрожала предать огласке дело с обвинениями в сексуальных домогательствах, если тот не согласится выплатить ей 100 миллионов долларов. Согласно документам минюста и интервью с осведомленными с ее претензиями людьми, Эпштейн был готов помочь", - говорится в сообщении.

В частности, в июле того года он сам написал текст письма с угрозами в адрес Ганиевой, "который очевидно Блэк должен был послать" ей. В письме ее предостерегали, что из-за ее попыток "шантажировать американского предпринимателя", с девушкой "обойдутся очень жестко". Далее шло предложение о выплатах по 50 тысяч долларов ежемесячно в течение двух лет. При этом неизвестно, прочитал ли Блэк это сообщение и переслали ли он его Ганиевой, отмечается в статье.

Кроме того Эпштейн предложил главе крупной юридической фирмы Paul Weiss Брэду Карпу (он оставил свой пост после публикации документов по делу Эпштейна) "позвонить в Управление полиции Нью-Йорка или ФБР ", чтобы организовать задержание Ганиевой при передаче ей Блэком "большого чека" под предлогом "завладения имуществом в крупном размере", говорится в статье.

"Эпштейн заполучил информацию о местонахождении Ганиевой, ее знакомствах и даже о ее юном сыне. Он предложил Карпу, чтобы Блэк привлек частных детективов из компании Nardello&Co", - следует из переписки.

Детективы из этой компании начали слежку за девушкой и уже в августе предложили тайно записать несколько ее встреч с Блэком дорогих ресторанах Нью-Йорка.

"Целью было подловить на записи ее признание в том, что Блэк никогда не домогался ее. Электронные письма показывают, что Эпштейн и Карп вместе составляли планы до и после некоторых этих контактов", - сказано в материале.

В ходе этих встреч Блэк увеличил сумму, которую он предлагал Ганиевой, "одновременно вбрасывая угрозы, что она закончит в тюрьме". Эпштейн предложил довести сумму до 100 тысяч долларов в месяц на протяжении многих лет.

"Итоговая сделка была заключена в октябре 2015 года, она предполагала выплату Блэком Ганиевой в общей сложности 18 миллионов долларов в течение следующих 15 лет. В обмен она подписывала соглашение о неразглашении, в котором заявляла, что озвученные ею ранее обвинения в адрес Блэка были "неправдой", - пишет издание.

Эпштейн был также причастен к организации выплат Ганиевой. За свое участие в урегулировании претензий он получил 20 миллионов долларов, говорится в статье.

В 2021 году Ганиева подала в суд на Блэка, заявив, что подвергалась сексуальным домогательствам и насилию, и утверждая, что соглашение о неразглашении подписала под давлением.