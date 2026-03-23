СМИ: Эпштейн помогал миллиардеру урегулировать дело с российской моделью
17:13 23.03.2026
СМИ: Эпштейн помогал миллиардеру урегулировать дело с российской моделью
СМИ: Эпштейн помогал миллиардеру урегулировать дело с российской моделью - РИА Новости, 23.03.2026
СМИ: Эпштейн помогал миллиардеру урегулировать дело с российской моделью
Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн помогал своему другу миллиардеру Леону Блэку урегулировать ситуацию с обвинениями в его адрес в изнасиловании и... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T17:13:00+03:00
2026-03-23T17:13:00+03:00
в мире
сша
россия
джеффри эпштейн
фбр
сша
россия
РИА Новости
в мире, сша, россия, джеффри эпштейн, фбр
В мире, США, Россия, Джеффри Эпштейн, ФБР
СМИ: Эпштейн помогал миллиардеру урегулировать дело с российской моделью

NYT: Эпштейн помогал миллиардеру Блэку урегулировать дело Ганиевой

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн помогал своему другу миллиардеру Леону Блэку урегулировать ситуацию с обвинениями в его адрес в изнасиловании и преследовании со стороны российской модели Гузель Ганиевой, сообщает газета New York Times со ссылкой на опубликованные минюстом США документы по делу Эпштейна.
"У Блэка была многолетняя связь с женщиной из России Гузель Ганиевой. К 2015 году она угрожала предать огласке дело с обвинениями в сексуальных домогательствах, если тот не согласится выплатить ей 100 миллионов долларов. Согласно документам минюста и интервью с осведомленными с ее претензиями людьми, Эпштейн был готов помочь", - говорится в сообщении.
В частности, в июле того года он сам написал текст письма с угрозами в адрес Ганиевой, "который очевидно Блэк должен был послать" ей. В письме ее предостерегали, что из-за ее попыток "шантажировать американского предпринимателя", с девушкой "обойдутся очень жестко". Далее шло предложение о выплатах по 50 тысяч долларов ежемесячно в течение двух лет. При этом неизвестно, прочитал ли Блэк это сообщение и переслали ли он его Ганиевой, отмечается в статье.
Кроме того Эпштейн предложил главе крупной юридической фирмы Paul Weiss Брэду Карпу (он оставил свой пост после публикации документов по делу Эпштейна) "позвонить в Управление полиции Нью-Йорка или ФБР", чтобы организовать задержание Ганиевой при передаче ей Блэком "большого чека" под предлогом "завладения имуществом в крупном размере", говорится в статье.
"Эпштейн заполучил информацию о местонахождении Ганиевой, ее знакомствах и даже о ее юном сыне. Он предложил Карпу, чтобы Блэк привлек частных детективов из компании Nardello&Co", - следует из переписки.
Детективы из этой компании начали слежку за девушкой и уже в августе предложили тайно записать несколько ее встреч с Блэком дорогих ресторанах Нью-Йорка.
"Целью было подловить на записи ее признание в том, что Блэк никогда не домогался ее. Электронные письма показывают, что Эпштейн и Карп вместе составляли планы до и после некоторых этих контактов", - сказано в материале.
В ходе этих встреч Блэк увеличил сумму, которую он предлагал Ганиевой, "одновременно вбрасывая угрозы, что она закончит в тюрьме". Эпштейн предложил довести сумму до 100 тысяч долларов в месяц на протяжении многих лет.
"Итоговая сделка была заключена в октябре 2015 года, она предполагала выплату Блэком Ганиевой в общей сложности 18 миллионов долларов в течение следующих 15 лет. В обмен она подписывала соглашение о неразглашении, в котором заявляла, что озвученные ею ранее обвинения в адрес Блэка были "неправдой", - пишет издание.
Эпштейн был также причастен к организации выплат Ганиевой. За свое участие в урегулировании претензий он получил 20 миллионов долларов, говорится в статье.
В 2021 году Ганиева подала в суд на Блэка, заявив, что подвергалась сексуальным домогательствам и насилию, и утверждая, что соглашение о неразглашении подписала под давлением.
В том же году Блэк ушел с поста руководителя компании по управлению инвестициями Apollo Global Management после того, как появились сведения о его предполагаемых связях с Эпштейном.
В миреСШАРоссияДжеффри ЭпштейнФБР
 
 
