Футуролог Джой Ито просил Эпштейна о страховке от ареста в Дубае - РИА Новости, 23.03.2026
04:50 23.03.2026
Футуролог Джой Ито просил Эпштейна о страховке от ареста в Дубае
Футуролог Джой Ито просил Эпштейна о страховке от ареста в Дубае - РИА Новости, 23.03.2026
Футуролог Джой Ито просил Эпштейна о страховке от ареста в Дубае
Известный японо-американский предприниматель и футуролог Джой Ито перед поездкой в Дубай просил финансиста Джеффри Эпштейна о "страховке от ареста", опасаясь... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T04:50:00+03:00
2026-03-23T04:50:00+03:00
в мире, дубай, сша, тиба (город), джеффри эпштейн, массачусетский технологический институт, dp world
В мире, Дубай, США, Тиба (город), Джеффри Эпштейн, Массачусетский технологический институт, DP World
Футуролог Джой Ито просил Эпштейна о страховке от ареста в Дубае

РИА Новости: футуролог Джой Ито просил Эпштейна о страховке от ареста в Дубае

© AP Photo / Jon Elswick — Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Известный японо-американский предприниматель и футуролог Джой Ито перед поездкой в Дубай просил финансиста Джеффри Эпштейна о "страховке от ареста", опасаясь возможных проблем с законом, выяснило РИА Новости, изучив обнародованные файлы.
"Джеффри, есть ли шанс, что ты дашь мне имя своего друга в Дубае в качестве экстренной "страховки от ареста" в аэропорту на случай, если ко мне будут придираться?" - написал Ито, занимавший тогда должность директора MIT Media Lab Массачусетского технологического института, в письме Эпштейну в 2013 году.
Как следует из переписки, Эпштейн заранее связался с бывшим главой компании DP World Султаном бин Сулайемом, назвав Ито "одним из наших", и попросил организовать встречу ученого в Дубае. По данным документов, бин Сулайем считался человеком, близким к правящей семье эмирата.
После поездки Ито поблагодарил Эпштейна и бин Сулайема за помощь и гостеприимство, отметив, что рад быть частью их круга. Согласно материалам минюста США, их контакты продолжались как минимум до 2016 года, включая частные встречи.
Дзёити "Джой" Ито известен как футуролог и венчурный капиталист. Он ушел с поста директора MIT Media Lab в 2019 году после скандала вокруг миллионов долларов пожертвований от Эпштейна, принятых лабораторией. На фоне публикации новых документов минюста США в 2026 году он также объявил об уходе с ролей советника в японских государственных проектах. В настоящее время он занимает пост президента Технологического института Тиба в Японии с 2023 года.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации; в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
В миреДубайСШАТиба (город)Джеффри ЭпштейнМассачусетский технологический институтDP World
 
 
