Умерла двукратная чемпионка Паралимпиады по лыжным гонкам Алевтина Елесина - РИА Новости Спорт, 23.03.2026
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
14:30 23.03.2026
Умерла двукратная чемпионка Паралимпиады по лыжным гонкам Алевтина Елесина
Умерла двукратная чемпионка Паралимпиады по лыжным гонкам Алевтина Елесина - РИА Новости Спорт, 23.03.2026
Умерла двукратная чемпионка Паралимпиады по лыжным гонкам Алевтина Елесина
Двукратная паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Елесина умерла на 72-м году жизни, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).
2026-03-23T14:30:00+03:00
2026-03-23T14:30:00+03:00
лыжные гонки
спорт
екатеринбург
франция
лиллехаммер
паралимпийский комитет россии (пкр)
екатеринбург
франция
лиллехаммер
1
5
4.7
96
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, екатеринбург, франция, лиллехаммер, паралимпийский комитет россии (пкр)
Лыжные гонки, Спорт, Екатеринбург, Франция, Лиллехаммер, Паралимпийский комитет России (ПКР)
Умерла двукратная чемпионка Паралимпиады по лыжным гонкам Алевтина Елесина

Паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елесина умерла в возрасте 71 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлевтина Елесина
Алевтина Елесина - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Алевтина Елесина. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Двукратная паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Елесина умерла на 72-м году жизни, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).
Елесина ушла из жизни 20 марта. Церемония прощания состоится 25 марта в Екатеринбурге.
«
"Ушла из жизни Алевтина Александровна Елесина. Это невосполнимая утрата для всего российского спорта. Она была настоящим символом несгибаемой воли, мужества и безграничной преданности спорту. Жизненный путь Алевтины Александровны и ее достижения вдохновляли и продолжают вдохновлять многих российских спортсменов. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Алевтины Александровны и всем тем, кто знал этого замечательного человека. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах и в сердцах будущих поколений российских спортсменов", - отмечается в заявлении.
На Паралимпиаде 1992 года во Франции Елесина завоевала золото на дистанции 5 км и серебро на дистанции 10 км. На Играх 1994 года в Лиллехаммере она стала первой на дистанции 5 км свободным стилем, завоевала две серебряные медали в гонках на 5 км и 10 км классическим стилем, а также стала бронзовым призером эстафеты. Она была заслуженным мастером спорта России по лыжным гонкам среди спортсменов с нарушением зрения.
 
Лыжные гонкиСпортЕкатеринбургФранцияЛиллехаммерПаралимпийский комитет России (ПКР)
 
0
