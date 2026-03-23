Директора нижегородского волейбольного клуба внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости Спорт, 23.03.2026
13:18 23.03.2026
Директора нижегородского волейбольного клуба внесли в базу "Миротворца"
Директора нижегородского волейбольного клуба внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости Спорт, 23.03.2026
Директора нижегородского волейбольного клуба внесли в базу "Миротворца"
Директор нижегородского волейбольного клуба (ВК) "Горький" Сергей Андриевский внесен в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА... РИА Новости Спорт, 23.03.2026
2026-03-23T13:18:00+03:00
2026-03-23T13:18:00+03:00
россия
украина
нижний новгород
Директора нижегородского волейбольного клуба внесли в базу "Миротворца"

Директора нижегородского клуба "Горький" Андриевского внесли в базу "Миротворца"

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Директор нижегородского волейбольного клуба (ВК) "Горький" Сергей Андриевский внесен в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
Персональные данные были опубликованы в воскресенье. "Миротворец" обвиняет Андриевского в публичной поддержке России, а также в якобы покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины. Поводом для внесения в базу стала организация встречи игрока нижегородского ВК "Горький" Дмитрия Филиппова с воспитанниками Луганского государственного училища олимпийского резерва. Мероприятие состоялось 18 марта 2026 года в Нижнем Новгороде после матча ВК "Горький" против ВК "Динамо".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.
