"Динамо" на верном пути, несмотря на поражение от "Зенита", считает Газзаев - РИА Новости Спорт, 23.03.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
17:57 23.03.2026
"Динамо" на верном пути, несмотря на поражение от "Зенита", считает Газзаев
"Динамо" на верном пути, несмотря на поражение от "Зенита", считает Газзаев - РИА Новости Спорт, 23.03.2026
"Динамо" на верном пути, несмотря на поражение от "Зенита", считает Газзаев
Бывший главный тренер московского "Динамо" и сборной России по футболу Валерий Газзаев в разговоре с РИА Новости заявил, что "бело-голубые" под руководством... РИА Новости Спорт, 23.03.2026
2026-03-23T17:57:00+03:00
2026-03-23T17:57:00+03:00
футбол
спорт
россия
валерий газзаев
ролан гусев
динамо москва
зенит
оренбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753013488_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_9a434bc2f073db7fb1e2b492315a61d6.jpg
https://ria.ru/20260322/dinamo-2082274831.html
россия
спорт, россия, валерий газзаев, ролан гусев, динамо москва, зенит, оренбург, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Россия, Валерий Газзаев, Ролан Гусев, Динамо Москва, Зенит, Оренбург, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Динамо" на верном пути, несмотря на поражение от "Зенита", считает Газзаев

Газзаев: "Динамо" при Гусеве на верном пути, несмотря на поражение от "Зенита"

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший главный тренер московского "Динамо" и сборной России по футболу Валерий Газзаев в разговоре с РИА Новости заявил, что "бело-голубые" под руководством главного тренера Ролана Гусева находятся на верном пути, несмотря на домашнее поражение от санкт-петербургского "Зенита".
"Динамо" 22 марта на своем поле уступило "Зениту" (1:3) в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). "Бело-голубые" прервали серию из трех побед в чемпионате и потерпели первое в 2026 году поражение в турнире.
Российская премьер-лига (РПЛ)
22 марта 2026 • начало в 16:00
Завершен
Динамо Москва
1 : 3
Зенит
37‎’‎ • Артур Гомес
(Хуан Касерес)
22‎’‎ • Джонатан
43‎’‎ • Александр Соболев
(Максим Глушенков)
85‎’‎ • Максим Глушенков
(Александр Соболев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Динамо" очень успешно начало второй этап чемпионата и Кубка России, только в матче с "Зенитом" прервав свою победную серию. На дистанции длинного турнира бывают и поражения. Команда в последних играх действовала на очень высоком техническом и тактическом уровне. Что касается "Зенита", он, на мой взгляд, провел лучший матч из того, что я посмотрел во второй части чемпионата. "Зенит" - это команда, которая достаточно хорошо укомплектована, очень опытная, на протяжении многих лет выигрывавшая чемпионат. Удача была на их стороне, "Зенит" играл лучше и заслуженно добился победы", - сказал Газзаев.
"Ничего страшного не произошло. Думаю, что тренерский штаб "Динамо", возглавляемый Гусевым, находится на правильном пути. Важно хорошо играть не только в чемпионате. У "Динамо" стоит задача - победа в Кубке", - отметил собеседник агентства.
"Динамо" после 22 туров занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. В 23-м туре "бело-голубые" 4 апреля на своем поле сыграют с "Оренбургом".
ФутболСпортРоссияВалерий ГаззаевРолан ГусевДинамо МоскваЗенитОренбургРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
