"Динамо" на верном пути, несмотря на поражение от "Зенита", считает Газзаев

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший главный тренер московского "Динамо" и сборной России по футболу Валерий Газзаев в разговоре с РИА Новости заявил, что "бело-голубые" под руководством главного тренера Ролана Гусева находятся на верном пути, несмотря на домашнее поражение от санкт-петербургского "Зенита".
"Динамо" 22 марта на своем поле уступило "Зениту" (1:3) в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). "Бело-голубые" прервали серию из трех побед в чемпионате и потерпели первое в 2026 году поражение в турнире.
22 марта 2026 • начало в 16:00
Завершен
37’ • Артур Гомес
22’ • Джонатан
43’ • Александр Соболев
85’ • Максим Глушенков
"Динамо" очень успешно начало второй этап чемпионата и Кубка России, только в матче с "Зенитом" прервав свою победную серию. На дистанции длинного турнира бывают и поражения. Команда в последних играх действовала на очень высоком техническом и тактическом уровне. Что касается "Зенита", он, на мой взгляд, провел лучший матч из того, что я посмотрел во второй части чемпионата. "Зенит" - это команда, которая достаточно хорошо укомплектована, очень опытная, на протяжении многих лет выигрывавшая чемпионат. Удача была на их стороне, "Зенит" играл лучше и заслуженно добился победы", - сказал Газзаев.
"Ничего страшного не произошло. Думаю, что тренерский штаб "Динамо", возглавляемый Гусевым, находится на правильном пути. Важно хорошо играть не только в чемпионате. У "Динамо" стоит задача - победа в Кубке", - отметил собеседник агентства.
"Динамо" после 22 туров занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. В 23-м туре "бело-голубые" 4 апреля на своем поле сыграют с "Оренбургом".