"Денвер" обыграл "Портленд" в матче НБА благодаря трипл-даблу Йокича

В другом матче "Бруклин Нетс" на выезде уступил "Сакраменто Кингз" со счетом 122:126 (34:30, 28:27, 20:28, 40:41) и потерпел седьмое поражение подряд. Российский защитник гостей Егор Демин не принял участия в игре из-за обострения подошвенного фасциита левой стопы, в связи с чем выбыл до конца сезона.