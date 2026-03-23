"Денвер" обыграл "Портленд" в матче НБА благодаря трипл-даблу Йокича
08:22 23.03.2026 (обновлено: 08:51 23.03.2026)
"Денвер" обыграл "Портленд" в матче НБА благодаря трипл-даблу Йокича
"Денвер" обыграл "Портленд" в матче НБА благодаря трипл-даблу Йокича

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. "Денвер Наггетс" обыграл "Портленд Трэйл Блэйзерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Денвере завершилась победой хозяев со счетом 128:112 (42:40, 33:29, 32:24, 21:19). Самым результативным по итогам матча стал игрок "Портленда" Дени Авдия, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 14 передач. Его одноклубник Донован Клинган также сделал дабл-дабл - 18 очков и 13 подборов. У "Денвера" больше всех очков набрали Джамал Мюррей и Никола Йокич - по 22. Серб также добавил отметился 14 подборами и 14 передачами, оформив трипл-дабл.
Денвер
128 : 112
Портленд
"Денвер" (44 победы, 28 поражений) занимает пятое место в таблице Западной конференции, где "Портленд" (35 побед, 37 поражений) идет девятым.
В другом матче "Бруклин Нетс" на выезде уступил "Сакраменто Кингз" со счетом 122:126 (34:30, 28:27, 20:28, 40:41) и потерпел седьмое поражение подряд. Российский защитник гостей Егор Демин не принял участия в игре из-за обострения подошвенного фасциита левой стопы, в связи с чем выбыл до конца сезона.
Результаты других матчей:
"Нью-Йорк Никс" - "Вашингтон Уизардс" - 145:113;
"Бостон Селтикс" - "Миннесота Тимбервулвз" - 92:102;
"Финикс Санз" - "Торонто Рэпторс" - 120:98.
Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
"Лейкерс" обыграли "Орландо", Леброн побил рекорд по числу матчей в НБА
22 марта, 08:40
 
