Дэйли назвал 1000 голов Овечкина в НХЛ выдающимся достижением - РИА Новости Спорт, 23.03.2026
Хоккей
20:10 23.03.2026
Дэйли назвал 1000 голов Овечкина в НХЛ выдающимся достижением
Дэйли назвал 1000 голов Овечкина в НХЛ выдающимся достижением - РИА Новости Спорт, 23.03.2026
Дэйли назвал 1000 голов Овечкина в НХЛ выдающимся достижением
Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли назвал выдающимся свершением достижение отметки в 1000 голов в лиге нападающим "Вашингтон... РИА Новости Спорт, 23.03.2026
уэйн гретцки
александр овечкин
национальная хоккейная лига (нхл)
Дэйли назвал 1000 голов Овечкина в НХЛ выдающимся достижением

© Фото : nhl.com Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли назвал выдающимся свершением достижение отметки в 1000 голов в лиге нападающим "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным.
В воскресенье "Вашингтон Кэпиталз" в овертайме уступил "Колорадо Эвеланш" в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 2:3. 40-летний капитан столичного клуба Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 1000-й за карьеру в НХЛ с учетом плей-офф. Россиянин стал вторым после канадца Уэйна Гретцки (1016) игроком в истории лиги, кому удалось достичь данной отметки.
"Это выдающееся достижение, особенно в современной НХЛ - одной из самых сложных лиг в мире", - сказал Дэйли РИА Новости.
Овечкин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах. Шайба Овечкина в матче с "Колорадо" стала для него 923-й. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Гретцки (894 шайбы).
В Канаде не ждут, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки, заявил Кожевников
Вчера, 16:23
 
