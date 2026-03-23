Бородавко оценил назначение Свищева главой Ассоциации лыжных видов спорта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с РИА Новости положительно оценил назначение депутата Госдумы Дмитрия Свищева президентом Ассоциации лыжных видов спорта России.

В состав Ассоциации лыжных видов спорта России входят Федерация лыжных гонок России, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация сноуборда России, Федерация фристайла России и Российская федерация горнолыжного спорта.