Бородавко оценил назначение Свищева главой Ассоциации лыжных видов спорта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с РИА Новости положительно оценил назначение депутата Госдумы Дмитрия Свищева президентом Ассоциации лыжных видов спорта России.
В понедельник стало известно, что Свищев сменил Елену Вяльбе на посту главы Ассоциации лыжных видов спорта России. Вяльбе также занимает должность президента Федерации лыжных гонок России, Свищев является вице-президентом Федерации фристайла России. Вяльбе возглавляла ассоциацию с 2020 года, на этом посту она сменила Андрея Бокарева.
"Это новое назначение человека, который действительно погружен в спорт, в большой спорт, понимает интересы спортсменов. Надеюсь, что все сдвинется в лучшую сторону, в том числе на международном уровне. Поживем - увидим, как будет дальше. Здесь многое будет зависеть от работы", - сказал Бородавко.
В состав Ассоциации лыжных видов спорта России входят Федерация лыжных гонок России, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация сноуборда России, Федерация фристайла России и Российская федерация горнолыжного спорта.