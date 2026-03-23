Бородавко оценил назначение Свищева главой Ассоциации лыжных видов спорта - РИА Новости Спорт, 23.03.2026
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
13:00 23.03.2026 (обновлено: 13:01 23.03.2026)
Бородавко оценил назначение Свищева главой Ассоциации лыжных видов спорта
Бородавко оценил назначение Свищева главой Ассоциации лыжных видов спорта - РИА Новости Спорт, 23.03.2026
Бородавко оценил назначение Свищева главой Ассоциации лыжных видов спорта
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с РИА Новости положительно оценил назначение депутата Госдумы Дмитрия Свищева... РИА Новости Спорт, 23.03.2026
2026-03-23T13:00:00+03:00
2026-03-23T13:01:00+03:00
спорт, россия, елена вяльбе, юрий бородавко, андрей бокарев, госдума рф
Лыжные гонки, Спорт, Россия, Елена Вяльбе, Юрий Бородавко, Андрей Бокарев, Госдума РФ
Бородавко оценил назначение Свищева главой Ассоциации лыжных видов спорта

Бородавко: надеюсь, со Свищевым все на мировой арене сдвинется в лучшую сторону

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с РИА Новости положительно оценил назначение депутата Госдумы Дмитрия Свищева президентом Ассоциации лыжных видов спорта России.
В понедельник стало известно, что Свищев сменил Елену Вяльбе на посту главы Ассоциации лыжных видов спорта России. Вяльбе также занимает должность президента Федерации лыжных гонок России, Свищев является вице-президентом Федерации фристайла России. Вяльбе возглавляла ассоциацию с 2020 года, на этом посту она сменила Андрея Бокарева.
"Это новое назначение человека, который действительно погружен в спорт, в большой спорт, понимает интересы спортсменов. Надеюсь, что все сдвинется в лучшую сторону, в том числе на международном уровне. Поживем - увидим, как будет дальше. Здесь многое будет зависеть от работы", - сказал Бородавко.
В состав Ассоциации лыжных видов спорта России входят Федерация лыжных гонок России, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация сноуборда России, Федерация фристайла России и Российская федерация горнолыжного спорта.
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Свищева выдвинули на пост главы новой Объединенной федерации лыжных видов
