Большинство водителей принципиально не пропускают машины, объехавшие пробку

ВЛАДИВОСТОК, 23 мар – РИА Новости. Значительная часть водителей, согласно результатам опроса автомобильного портала "Дром", принципиально не пропускают перед собой машины, которые объезжают пробку и потом пытаются вклиниться обратно в поток, сообщили РИА Новости в пресс-службе портала.

"Дром" спросил автолюбителей, запустят ли они водителей, которые объехали пробку и хотят вклиниться обратно в поток? Большинство - 51% - водителей ответили "не пускаю принципиально". Еще 42% опрошенных сказали, что запускают: из них 36% не любят таких водителей, а 6% жалеют их. Кроме того, 7% признались, что сами, бывает, объезжают пробки и вклиниваются в ряд", - рассказали в пресс-службе.