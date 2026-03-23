В Ленинградской области уничтожили более 50 беспилотников с начала атаки

"Продолжается отражение атаки БПЛА. В общей сложности над Ленинградской областью уничтожено более 50 беспилотников", — говорится в сообщении.

На фоне атаки украинских беспилотников, которая началась еще накануне, в аэропорту Пулково ввели временные ограничения. Авиагавань не принимает и не отправляет самолеты уже свыше 15 часов. Сорок восемь рейсов отменили, еще более 50 задержали.