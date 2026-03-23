"Автомобилист" повел в серии с "Салаватом Юлаевым" в Кубке Гагарина

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" дома обыграл уфимский "Салават Юлаев" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, открывавшая розыгрыш Кубка Гагарина сезона-2025/26, прошла в Екатеринбурге в понедельник и завершилась со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу "Автомобилиста". Дубль оформил Даниэль Спронг (21-я и 23-я минуты).
Вратарь "Автомобилиста" Владимир Галкин отразил 31 бросок по воротам и оформил свой третий шатаут в текущем сезоне, десятый за все время выступления в КХЛ. Впервые в карьере он сохранил ворота в неприкосновенности в плей-офф.
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Автомобилиста". Вторая игра также пройдет в Екатеринбурге 25 марта.
По итогам регулярного чемпионата "Автомобилист" занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, "Салават Юлаев" стал пятым.
