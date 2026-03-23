"Автомобилист" повел в серии с "Салаватом Юлаевым" в Кубке Гагарина
19:34 23.03.2026 (обновлено: 19:37 23.03.2026)
"Автомобилист" повел в серии с "Салаватом Юлаевым" в Кубке Гагарина
Екатеринбургский "Автомобилист" дома обыграл уфимский "Салават Юлаев" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" дома обыграл уфимский "Салават Юлаев" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, открывавшая розыгрыш Кубка Гагарина сезона-2025/26, прошла в Екатеринбурге в понедельник и завершилась со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу "Автомобилиста". Дубль оформил Даниэль Спронг (21-я и 23-я минуты).
23 марта 2026 • начало в 17:00
Завершен
Автомобилист
2 : 0
Салават Юлаев
00:23 • Даниэл Спронг
(Джесси Блэкер, Владимир Галкин)
02:49 • Даниэл Спронг
(Александр Шаров)
Вратарь "Автомобилиста" Владимир Галкин отразил 31 бросок по воротам и оформил свой третий шатаут в текущем сезоне, десятый за все время выступления в КХЛ. Впервые в карьере он сохранил ворота в неприкосновенности в плей-офф.
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Автомобилиста". Вторая игра также пройдет в Екатеринбурге 25 марта.
По итогам регулярного чемпионата "Автомобилист" занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, "Салават Юлаев" стал пятым.
Интриги плей-офф КХЛ 2026: расклады и расписание матчей
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    ЦСКА
    СКА
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Черундоло
    Д. Медведев
    647
    065
  • Теннис
    24.03 00:45
    М. Чилич
    А. Зверев
