Рейтинг@Mail.ru
Россия в 20 раз сократила поставки алюминия в ЕС - РИА Новости, 23.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:26 23.03.2026
https://ria.ru/20260323/alyuminiy-2082500049.html
Россия в 20 раз сократила поставки алюминия в ЕС
Россия в 20 раз сократила поставки алюминия в ЕС - РИА Новости, 23.03.2026
Россия в 20 раз сократила поставки алюминия в ЕС
Импорт российского необработанного алюминия Евросоюзом в январе этого года рухнул почти в 20 раз в годовом выражении и более чем в 10 раз в месячном на фоне... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T21:26:00+03:00
2026-03-23T21:26:00+03:00
экономика
россия
норвегия
исландия
евросоюз
евростат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777306416_0:109:3253:1939_1920x0_80_0_0_b9921fc1be2bb59071e82ccd940f97f3.jpg
https://ria.ru/20260317/fas-2081241427.html
https://ria.ru/20260316/alyuminiy-2080929533.html
россия
норвегия
исландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777306416_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_399060ff8fc225dc49ffed73c5164787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, норвегия, исландия, евросоюз, евростат
Экономика, Россия, Норвегия, Исландия, Евросоюз, Евростат
Россия в 20 раз сократила поставки алюминия в ЕС

РИА Новости: Россия в январе в 20 раз сократила поставки алюминия в ЕС

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАлюминий
Алюминий - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Алюминий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Импорт российского необработанного алюминия Евросоюзом в январе этого года рухнул почти в 20 раз в годовом выражении и более чем в 10 раз в месячном на фоне введения запрета объединением, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Евросоюз в рамках 16-го санкционного пакета ввел запрет на импорт первичного алюминия из России. Планируется, что полностью его ввоз будет запрещен к концу 2026 года, а в 2025 году его можно было приобретать в размере 275 тысяч тонн в год.
Так, за январь 2026 года РФ поставила в ЕС всего 1,2 тысячи тонн необработанного алюминия (на 3,2 миллиона долларов) - минимум за все время торговли двух сторон. За месяц объем поставок сократился в 10,2 раза, а в годовом выражении - в 19,5 раз.
За весь прошлый год ЕС импортировал из России 303,1 тысячи тонн необработанного алюминия (на 752,9 миллиона евро) - на 6,2% меньше, чем в 2024 году.
При этом пока ЕС не возмещает выпавшие поставки из РФ, напротив, закупки первичного алюминия у большинства стран-партнеров снизились в январе на 38% в годовом и на 63% в месячном выражении - до 309,3 тысячи тонн. Больше всего необработанного алюминия Евросоюз за месяц приобрел у Норвегии (114,7 тысячи тонн), Исландии (50 тысяч тонн), ОАЭ (34,2 тысячи), Бахрейна (19,2 тысячи) и ЮАР (11,2 тысячи тонн).
ЭкономикаРоссияНорвегияИсландияЕвросоюзЕвростат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала