Россия в 20 раз сократила поставки алюминия в ЕС

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Импорт российского необработанного алюминия Евросоюзом в январе этого года рухнул почти в 20 раз в годовом выражении и более чем в 10 раз в месячном на фоне введения запрета объединением, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Евросоюз в рамках 16-го санкционного пакета ввел запрет на импорт первичного алюминия из России. Планируется, что полностью его ввоз будет запрещен к концу 2026 года, а в 2025 году его можно было приобретать в размере 275 тысяч тонн в год.
Так, за январь 2026 года РФ поставила в ЕС всего 1,2 тысячи тонн необработанного алюминия (на 3,2 миллиона долларов) - минимум за все время торговли двух сторон. За месяц объем поставок сократился в 10,2 раза, а в годовом выражении - в 19,5 раз.
За весь прошлый год ЕС импортировал из России 303,1 тысячи тонн необработанного алюминия (на 752,9 миллиона евро) - на 6,2% меньше, чем в 2024 году.
При этом пока ЕС не возмещает выпавшие поставки из РФ, напротив, закупки первичного алюминия у большинства стран-партнеров снизились в январе на 38% в годовом и на 63% в месячном выражении - до 309,3 тысячи тонн. Больше всего необработанного алюминия Евросоюз за месяц приобрел у Норвегии (114,7 тысячи тонн), Исландии (50 тысяч тонн), ОАЭ (34,2 тысячи), Бахрейна (19,2 тысячи) и ЮАР (11,2 тысячи тонн).