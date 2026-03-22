"Зенит" обыграл московское "Динамо" в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 22.03.2026
17:59 22.03.2026 (обновлено: 18:02 22.03.2026)
"Зенит" обыграл московское "Динамо" в матче РПЛ
"Зенит" обыграл московское "Динамо" со счетом 3:1 в матче РПЛ

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе "Зенита" мячи забили Джон Джон (22-я минута), для которого этот гол стал дебютным за петербургскую команду, Александр Соболев (43) и Максим Глушенков (85). У "бело-голубых" отличился Артур Гомес (37).
Российская премьер-лига (РПЛ)
22 марта 2026 • начало в 16:00
Завершен
Динамо Москва
1 : 3
Зенит
37‎’‎ • Артур Гомес
(Хуан Касерес)
22‎’‎ • Джонатан
43‎’‎ • Александр Соболев
(Максим Глушенков)
85‎’‎ • Максим Глушенков
(Александр Соболев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Перед началом матча прошла минута молчания в память об обладателе Кубка России по футболу в составе "Динамо" Сергее Некрасове, который 9 марта скончался на 54-м году жизни после тяжелой болезни.
"Зенит", набрав 48 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и уступает один балл лидирующему "Краснодару" (49). "Динамо" прервало серию из трех побед в чемпионате страны. Московская команда с 30 баллами располагается на восьмой строчке.
В следующем туре "Зенит" 4 апреля примет самарские "Крылья Советов", "Динамо" в этот же день дома сыграет с "Оренбургом".
Потерявший сознание во время матча футболист "Ахмата" пропустит до 10 дней
