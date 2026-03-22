"Зенит" обыграл московское "Динамо" в матче РПЛ
"Зенит" обыграл московское "Динамо" в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 22.03.2026
"Зенит" обыграл московское "Динамо" в матче РПЛ
Петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 22.03.2026
2026-03-22T17:59:00+03:00
2026-03-22T17:59:00+03:00
2026-03-22T18:02:00+03:00
футбол
спорт
россия
москва
александр соболев
артур гомес
зенит
динамо москва
россия
москва
спорт, россия, москва, александр соболев, артур гомес, зенит, динамо москва, максим глушенков
Футбол, Спорт, Россия, Москва, Александр Соболев, Артур Гомес, Зенит, Динамо Москва, Максим Глушенков
"Зенит" обыграл московское "Динамо" в матче РПЛ
"Зенит" обыграл московское "Динамо" со счетом 3:1 в матче РПЛ
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе "Зенита" мячи забили Джон Джон (22-я минута), для которого этот гол стал дебютным за петербургскую команду, Александр Соболев (43) и Максим Глушенков (85). У "бело-голубых" отличился Артур Гомес (37).
Перед началом матча прошла минута молчания в память об обладателе Кубка России по футболу в составе "Динамо" Сергее Некрасове, который 9 марта скончался на 54-м году жизни после тяжелой болезни.
"Зенит", набрав 48 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и уступает один балл лидирующему "Краснодару" (49). "Динамо" прервало серию из трех побед в чемпионате страны. Московская команда с 30 баллами располагается на восьмой строчке.
В следующем туре "Зенит" 4 апреля примет самарские "Крылья Советов", "Динамо" в этот же день дома сыграет с "Оренбургом".