"Зенит" обыграл московское "Динамо" в матче РПЛ

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе "Зенита" мячи забили Джон Джон (22-я минута), для которого этот гол стал дебютным за петербургскую команду, Александр Соболев (43) и Максим Глушенков (85). У "бело-голубых" отличился Артур Гомес (37).

Перед началом матча прошла минута молчания в память об обладателе Кубка России по футболу в составе "Динамо" Сергее Некрасове, который 9 марта скончался на 54-м году жизни после тяжелой болезни.

"Зенит", набрав 48 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и уступает один балл лидирующему "Краснодару" (49). "Динамо" прервало серию из трех побед в чемпионате страны. Московская команда с 30 баллами располагается на восьмой строчке.