Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 300 военнослужащих в зоне действий группировки "Восток", сообщило Минобороны России.
"Противник потерял более 300 военнослужащих, три бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и склад материальных средств", - говорится в сообщении ведомства.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, добавили в МО РФ.
"Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Герасимовка Днепропетровской области, Комсомольское, Копани, Лесное, Мирное, Новоселовка, Ровное и Терсянка Запорожской области", - отметили в ведомстве.
