Итальянская биатлонистка выиграла последнюю гонку в сезоне Кубка мира - РИА Новости Спорт, 22.03.2026
16:33 22.03.2026 (обновлено: 16:57 22.03.2026)
Итальянская биатлонистка выиграла последнюю гонку в сезоне Кубка мира
Итальянская биатлонистка выиграла последнюю гонку в сезоне Кубка мира

Виттоцци выиграла последнюю гонку в сезоне КМ, зачет масс-стартов взяла Симон

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЛиза Виттоцци
Лиза Виттоцци. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци выиграла женскую гонку с массового старта на заключительном, девятом этапе Кубка мира в норвежском Хольменколлене.
Победительница преодолела дистанцию в 12,5 километра с результатом 34 минуты 58,9 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второй стала шведка Ханна Эберг (отставание - 4,2 секунды; 1 промах), замкнула тройку призеров чешка Тереза Воборникова (+17,2; 1).
Победительницей зачета масс-стартов стала француженка Жюлья Симон, занявшая шестое место (+26,8; 3).
Последние гонки в карьере провели чемпионка мира австрийка Лиза Тереза Хаузер, которая стала 19-й (+2.13,5; 4), и многократная медалистка этапов Кубка мира словачка Паулина Батовская-Фиалкова, финишировавшая седьмой (+33,1; 1).
Позднее в воскресенье сезон биатлонного Кубка мира завершится мужским масс-стартом.
Томшина победила в масс-старте на чемпионате России по биатлону
Вчера, 12:40
 
