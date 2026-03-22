МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Военное командование НАТО прибыло на Украину, обсуждалось участие украинских военных в учениях альянса в роли условного противника, сообщил в воскресенье заместитель главы офиса Зеленского Павел Палиса.
"Впервые (с февраля 2022 года – ред.) Украину посетило военное командование НАТО такого уровня – делегация во главе с адмиралом Пьером Вандье, верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО по вопросам трансформации. Говорили предметно о привлечении украинских военных к будущим учениям НАТО в роли условного противника", - написал Палиса в своем Telegram-канале.
По его словам, также обсуждалось будущее совместного центра НАТО-Украина.
Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что допускать расширения НАТО, особенно включения в него Украины, нельзя, поскольку Киев будет совершать провокации в адрес РФ, а потом требовать защиты альянса от ответных действий России.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России, именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.
