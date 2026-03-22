ЦСКА обыграл "Парму" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 22.03.2026
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
19:05 22.03.2026 (обновлено: 21:01 22.03.2026)
ЦСКА обыграл "Парму" в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА обыграл "Парму" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 22.03.2026
ЦСКА обыграл "Парму" в матче Единой лиги ВТБ
Московский ЦСКА обыграл пермскую "Парму" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 22.03.2026
баскетбол
спорт
джейлен адамс
цска
единая лига втб
парма
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, джейлен адамс, цска, единая лига втб, парма
Баскетбол, Спорт, Джейлен Адамс, ЦСКА, Единая Лига ВТБ, Парма
ЦСКА обыграл "Парму" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты ЦСКА обыграли "Парму" в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл пермскую "Парму" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Москве, завершилась победой хозяев со счетом 91:83 (18:24, 29:25, 18:17, 26:17).
Самым результативным игроком матча стал Джейлен Адамс из "Пармы", набравший 19 очков. Дабл-дабл оформил его одноклубник Александр Шашков (12 очков, 10 подборов). У "красно-синих" 17 очков на счету Каспера Уэйра, его партнер по команде Мело Тримбл оформил дабл-дабл из 16 очков и 10 передач.
Московский клуб с 29 победами в 32 матчах идет на первом месте в турнирной таблице, "Парма" (19 побед, 16 поражений) располагается на пятой позиции.
БаскетболСпортДжейлен АдамсЦСКАЕдиная Лига ВТБПарма
 
