Мостовой уверен, что ЦСКА не находился в кризисной ситуации - РИА Новости Спорт, 22.03.2026
13:05 22.03.2026 (обновлено: 14:35 22.03.2026)
Мостовой уверен, что ЦСКА не находился в кризисной ситуации
Футболисты ПФК ЦСКА. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости, Олег Богатов. ЦСКА не находился в кризисной ситуации, московский футбольный клуб попал в полосу неудач и победой над махачкалинским "Динамо" смог ее прервать, заявил РИА Новости экс-полузащитник столичного "Спартака" и сборной России Александр Мостовой.
Армейцы ранее проиграли пять матчей из шести, в том числе три встречи подряд после возобновления чемпионата России. В субботу ЦСКА на своем поле со счетом 3:1 победил "Динамо", команда занимает пятое место в турнирной таблице.
«
"Я бы не назвал ситуацию с ЦСКА кризисом. Да, так бывает, где-то им не подфартило, где-то они не забили, где-то получили удаление. Кризиса не было, ЦСКА по игре никому не уступал, просто бывают такие серии неудач. И рецепт в таких случаях один - надо выиграть следующую игру. Вот они вчера победили, и сейчас им надо успокоиться", - сказал Мостовой.
"Вчера на поле в основном составе вышел бразилец (Энрике) Кармо, и, кстати, он был лучшим в команде (на счету игрока забитый мяч и голевая передача - прим. ред.). Играет ведь не паспорт, а футболист. И болельщикам ЦСКА теперь можно быть спокойными, неудачная полоса у команды закончилась", - добавил собеседник агентства.
