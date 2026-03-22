Мостовой уверен, что ЦСКА не находился в кризисной ситуации

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости, Олег Богатов. ЦСКА не находился в кризисной ситуации, московский футбольный клуб попал в полосу неудач и победой над махачкалинским "Динамо" смог ее прервать, заявил РИА Новости экс-полузащитник столичного "Спартака" и сборной России Александр Мостовой.

"Вчера на поле в основном составе вышел бразилец (Энрике) Кармо, и, кстати, он был лучшим в команде (на счету игрока забитый мяч и голевая передача - прим. ред.). Играет ведь не паспорт, а футболист. И болельщикам ЦСКА теперь можно быть спокойными, неудачная полоса у команды закончилась", - добавил собеседник агентства.