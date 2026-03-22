Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр", улучшив положение по переднему краю, уничтожили за сутки более 360 военных ВСУ, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.