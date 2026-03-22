Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр", улучшив положение по переднему краю, уничтожили за сутки более 360 военных ВСУ, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения "Азов" (признана террористической организацией и запрещена в РФ - ред.) и шести бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Васильевка, Водянское, Доброполье, Ленина, Приют, Торецкое, Торское Донецкой Народной Республики, Ивановка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 360 военнослужащих, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", - говорится в сообщении ведомства.
