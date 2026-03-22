18:56 22.03.2026
"Мы им надоели": Тарасова высказалась о чемпионате мира без россиян
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗаслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова на церемонии награждения лауреатов Национальной спортивной премии - 2022 во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве
Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова на церемонии награждения лауреатов Национальной спортивной премии - 2022 во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов, чтобы они не мешали побеждать тем, кто в ином случае никогда бы ничего не выиграл, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, отвечая на вопрос о том, с какими эмоциями она будет смотреть на следующей неделе чемпионат мира.
Кубок Первого канала с участием всех сильнейших российских фигуристов состоялся 21-22 марта в Санкт-Петербурге. В Праге 25-28 марта пройдет чемпионат мира по фигурному катанию, россияне на него не допущены. Ранее Тарасова назвала уникальным уровень фигурного катания, показанный участниками Кубка Первого канала.
"Большое (в кавычках) спасибо международной федерации фигурного катания, которая нас на четыре года отстранила, чтобы мы не мешали тем спортсменам, которые бы никогда не заняли никакие места, подниматься на пьедестал почета, - сказала Тарасова, отвечая на вопрос о том, с какими чувствами она будет смотреть чемпионат мира без россиян. - Мы им просто надоели, и поэтому четыре года медали получали те, кого они хотели видеть. Но мы выйдем и будем побеждать".
"Правда, сначала у нас будет по одной квоте на дисциплину, хотя до отстранения мы завоевали по три, - добавила Тарасова. - Это большая разница, пройдет еще пару лет, пока мы снова будем по три квоты иметь. Это все не сразу будет и не вдруг".
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Петросян заявила, что боялась уронить трофей Кубка Первого канала
