18:52 22.03.2026 (обновлено: 18:54 22.03.2026)
Тарасова посетовала, что не смогла посетить "уникальный турнир"
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала уникальным уровень выступлений фигуристов сборной России на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге и посетовала, что не смогла поехать на него из-за плохого самочувствия.
Кубок Первого канала проходил в Санкт-Петербурге 21-22 марта, в нем выступали все сильнейшие фигуристы страны, включая чемпионов России и участников Олимпиады-2026 Петра Гуменника, Аделию Петросян, призеров Олимпийских игр Анастасию Мишину и Александра Галлямова, экс-чемпионов Европы Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, Марка Кондратюка, вернувшуюся после дисквалификации Камилу Валиеву. Победу одержала команда Москвы, обыгравшая сборную Санкт-Петербурга. Чемпионы получили главный приз в размере 14 миллионов рублей, проигравшие - семь миллионов.
"Уникальный уровень всей сборной команды страны, - сказала Тарасова РИА Новости, подводя итоги Кубка Первого канала. - В каждом виде выступали все сильнейшие, потрясающе катались. Огромное количество обожателей нашего фигурного катания на трибунах, очень теплый зал. Под конец сезона все катались гениально, показывали лучшее, что умеют. Это одни из лучших в мире соревнования".
"В произвольной программе у мальчиков было много элементов, которые они уже после чемпионата России выучили, они исполняли большое количество четверных. Просто уникальный турнир, смотреть одно удовольствие. Я не поехала, потому что плохо себя чувствую, а вообще на такие соревнования надо ездить, потому что подобных в мире нет. И он очень важен для спортсменов, он помогает им жить, дает деньги, на которые они живут", - добавила она.
Петросян раскрыла подробности выступления с Валиевой
