Семак объяснил, почему Соболев вышел в стартовом составе - РИА Новости Спорт, 22.03.2026
19:11 22.03.2026
Семак объяснил, почему Соболев вышел в стартовом составе
Семак: Соболев вышел в стартовом составе, потому что был готов лучше Дурана

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил, что нападающий Александр Соболев вышел в стартовом составе на матч 22-го тура чемпионата России против московского "Динамо", потому что был готов лучше колумбийского форварда Джона Дурана.
В воскресенье "Зенит" в гостях обыграл "Динамо" со счетом 3:1. Соболев вышел в стартовом составе, отметился победным голом на 43-й минуте и отдал голевую передачу. Дуран, которого "Зенит" взял в аренду у саудовского "Аль-Насра" в зимнее трансферное окно, вышел на поле на 87-й минуте.
"Соболев сыграл хорошо - он забил и отдал передачу. Саша много двигается, старается, у него есть желание. Чего еще от него требовать? Дуран тоже вышел хорошо. Конкуренция у нас чистая. Кто лучше готов, тот и играет", - заявил Семак на пресс-конференции.
Главный тренер "Динамо" Ролан Гусев отметил, что соперник наказал московскую команду за ошибки у своих ворот.
"Команда не выглядела слабой. Две ошибки у наших ворот - два раза "Зенит" нас наказал. Во втором тайме у нас было больше позиционных подходов. Против такой команды очень тяжело отыгрываться, но, конечно, мы можем играть лучше", - Гусев.
