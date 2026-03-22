Рейтинг@Mail.ru
Мостовой назвал лучшего нападающего РПЛ - РИА Новости Спорт, 22.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:52 22.03.2026 (обновлено: 14:36 22.03.2026)
https://ria.ru/20260322/sezon-2082239361.html
Мостовой назвал лучшего нападающего РПЛ
Мостовой назвал лучшего нападающего РПЛ - РИА Новости Спорт, 22.03.2026
Мостовой назвал лучшего нападающего РПЛ
Забивший четыре мяча в ворота "Нижнего Новгорода" игрок "Краснодара" Джон Кордоба уже на протяжении второго сезона является лучшим нападающим Российской... РИА Новости Спорт, 22.03.2026
2026-03-22T12:52:00+03:00
2026-03-22T14:36:00+03:00
футбол
спорт
александр мостовой
джон кордоба
краснодар
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052544531_0:426:2881:2047_1920x0_80_0_0_015af716f22ee0d125b29154c96bd4e3.jpg
https://ria.ru/20260321/krasnodar-2082180775.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052544531_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fc11d884c9f329b30a5fd13c1cb376b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр мостовой, джон кордоба, краснодар, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Александр Мостовой, Джон Кордоба, Краснодар, Российская премьер-лига (РПЛ)
Мостовой назвал лучшего нападающего РПЛ

Экс-футболист «Спартака» Мостовой назвал Кордобу лучшим нападающим РПЛ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФутболисты "Краснодара"
Футболисты Краснодара - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Забивший четыре мяча в ворота "Нижнего Новгорода" игрок "Краснодара" Джон Кордоба уже на протяжении второго сезона является лучшим нападающим Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил РИА Новости экс-футболист московского "Спартака" и сборной России Александр Мостовой.
Южане в субботу на своем поле одержали разгромную победу над нижегородцами в матче 22-го тура чемпионата страны – 5:0. Колумбиец Кордоба забил четыре мяча и с 13 голами вышел в лучшие бомбардиры чемпионата РПЛ.
«
"Джон Кордоба – самый сильный нападающий в Российской премьер-лиге не только на сегодняшний день. Он и в прошлом сезоне был лучшим форвардом, и в позапрошлом претендовал на эту роль. Кордоба – один из лучших футболистов в нашем футболе. И он это подтверждает в каждом сезоне. Будь Кордоба в другой команде, то он и там бы проявлял себя так же хорошо, и клуб боролся бы за чемпионство", - сказал Мостовой.
"Он и забивает, и отдает передачи, и чего только не делает. У него много сильных качеств, и если оценивать Кордобу по 10-балльной системе, то он однозначно выглядит на восьмерку. Потому что у него есть скорость, есть умение открыться, есть удар, есть умение выиграть борьбу, есть понимание футбола. То есть он обладает многими качествами, которые нужны нападающему", - подчеркнул собеседник агентства.
"Краснодар" с 49 очками находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. На втором месте идет петербургский "Зенит" (45), который в воскресенье в гостях встретится с московским "Динамо".
Футболисты Краснодара - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
"Краснодар" разгромил "Нижний Новгород" благодаря покеру Кордобы
21 марта, 20:16
 
ФутболСпортАлександр МостовойДжон КордобаКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Спартак Москва
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Райо Вальекано
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Рубин
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Верона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Лацио
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Монако
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Вест Хэм
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Акрон
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Интер М
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Атлетико Мадрид
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала