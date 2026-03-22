https://ria.ru/20260322/sezon-2082239361.html
Мостовой назвал лучшего нападающего РПЛ
Забивший четыре мяча в ворота "Нижнего Новгорода" игрок "Краснодара" Джон Кордоба уже на протяжении второго сезона является лучшим нападающим Российской... РИА Новости Спорт, 22.03.2026
2026-03-22T12:52:00+03:00
футбол
спорт
александр мостовой
джон кордоба
краснодар
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052544531_0:426:2881:2047_1920x0_80_0_0_015af716f22ee0d125b29154c96bd4e3.jpg
https://ria.ru/20260321/krasnodar-2082180775.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052544531_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fc11d884c9f329b30a5fd13c1cb376b8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Экс-футболист «Спартака» Мостовой назвал Кордобу лучшим нападающим РПЛ
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Забивший четыре мяча в ворота "Нижнего Новгорода" игрок "Краснодара" Джон Кордоба уже на протяжении второго сезона является лучшим нападающим Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил РИА Новости экс-футболист московского "Спартака" и сборной России Александр Мостовой.
Южане в субботу на своем поле одержали разгромную победу над нижегородцами в матче 22-го тура чемпионата страны – 5:0. Колумбиец Кордоба
забил четыре мяча и с 13 голами вышел в лучшие бомбардиры чемпионата РПЛ
.
«
"Джон Кордоба – самый сильный нападающий в Российской премьер-лиге не только на сегодняшний день. Он и в прошлом сезоне был лучшим форвардом, и в позапрошлом претендовал на эту роль. Кордоба – один из лучших футболистов в нашем футболе. И он это подтверждает в каждом сезоне. Будь Кордоба в другой команде, то он и там бы проявлял себя так же хорошо, и клуб боролся бы за чемпионство", - сказал Мостовой
.
"Он и забивает, и отдает передачи, и чего только не делает. У него много сильных качеств, и если оценивать Кордобу по 10-балльной системе, то он однозначно выглядит на восьмерку. Потому что у него есть скорость, есть умение открыться, есть удар, есть умение выиграть борьбу, есть понимание футбола. То есть он обладает многими качествами, которые нужны нападающему", - подчеркнул собеседник агентства.
"Краснодар
" с 49 очками находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. На втором месте идет петербургский "Зенит
" (45), который в воскресенье в гостях встретится с московским "Динамо
".