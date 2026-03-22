Самолет, летевший из Москвы в Баку, столкнулся с птицей

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Баку вернулся в аэропорт вылета из-за столкновения с птицей, посадка выполнена штатно, сообщили в авиакомпании.
"В соответствии с правилами обеспечения полетов командир воздушного судна рейса SU1854 Москва - Баку за 22 марта принял решение о возврате в аэропорт вылета ("Шереметьево" - ред.) по причине столкновения воздушного судна с птицей после взлета... Посадка выполнена штатном режиме в 12.09 мск. Параметры работы обоих двигателей находились в норме. Самолет самостоятельно зарулил на место стоянки", - говорится в сообщении.
Как отметили в авиакомпании, рейс будет выполнен на резервном самолете, так как борту требуется дополнительная техническая проверка.
На время ожидания вылета пассажирам рейса предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ.