12:41 22.03.2026 (обновлено: 12:46 22.03.2026)
Самолет, летевший из Москвы в Баку, столкнулся с птицей
Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Баку вернулся в аэропорт вылета из-за столкновения с птицей, посадка выполнена штатно, сообщили в авиакомпании. РИА Новости, 22.03.2026
Летевший в Баку самолет вернулся в Москву из-за столкновения с птицей

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Баку вернулся в аэропорт вылета из-за столкновения с птицей, посадка выполнена штатно, сообщили в авиакомпании.
"В соответствии с правилами обеспечения полетов командир воздушного судна рейса SU1854 Москва - Баку за 22 марта принял решение о возврате в аэропорт вылета ("Шереметьево" - ред.) по причине столкновения воздушного судна с птицей после взлета... Посадка выполнена штатном режиме в 12.09 мск. Параметры работы обоих двигателей находились в норме. Самолет самостоятельно зарулил на место стоянки", - говорится в сообщении.
Как отметили в авиакомпании, рейс будет выполнен на резервном самолете, так как борту требуется дополнительная техническая проверка.
На время ожидания вылета пассажирам рейса предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ.
Место падения легкомоторного самолета в городском округе Коломна - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Росавиация классифицировала падение самолета в Подмосковье как катастрофу
20 марта, 18:33
 
