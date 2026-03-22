Самолет, летевший из Москвы в Баку, столкнулся с птицей

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Баку вернулся в аэропорт вылета из-за столкновения с птицей, посадка выполнена штатно, сообщили в авиакомпании.

Как отметили в авиакомпании, рейс будет выполнен на резервном самолете, так как борту требуется дополнительная техническая проверка.