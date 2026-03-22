10:17 22.03.2026
Названы регионы, где покупают меньше всего водки
Самая низкая доля водки в общих продажах алкоголя в феврале зафиксирована в Москве и Санкт-Петербурге – около четверти от всего, подсчитало РИА Новости по... РИА Новости, 22.03.2026
Названы регионы, где покупают меньше всего водки

РИА Новости: меньше всего водки покупают в Москве и Санкт-Петербурге

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Самая низкая доля водки в общих продажах алкоголя в феврале зафиксирована в Москве и Санкт-Петербурге – около четверти от всего, подсчитало РИА Новости по данным статистики.
Так, в Москве на водку пришлось 24,8% всех продаж – всего 352,3 тысячи декалитров. Санкт-Петербург стал вторым с долей в 25,5% (194,63 тысячи декалитров). Тройку замкнула Московская область, где было реализовано 431,1 тысячи декалитров водки – это 32% от всех продаж алкоголя в регионе.
Алкогольные напитки - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Власти Алтая придумали, как отвлечь людей от алкоголя
16 марта, 18:04
В пятерку также вошли Краснодарский край, где водка заняла 32,4% от всех продаж (177,9 тысячи декалитров) и Мурманская область с 32,45% (37,1 тысячи декалитров).
В топ-10 регионов, где жители меньше всего покупают водку, также вошли Севастополь (32,5%), Ростовская (33,5%), Калининградская (33,7%), Ленинградская и Новосибирская (34,2%) и Рязанская (34,3%) области.
Доля водки представлена в соотношении с общим объемом продаж алкогольной продукции в конкретном регионе без учета пива, сидра, пуаре и медовухи.
Алкогольные напитки - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Нарколог рассказал, существует ли безопасная доза алкоголя
20 марта, 04:58
 
