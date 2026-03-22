Над Ленинградской областью за день сбили десять БПЛА

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Силами ПВО сбит десятый за день беспилотник над Ленинградской областью, в Гатчинском районе ударной волной повреждено остекление в трех квартирах, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко.