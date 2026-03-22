ПВО сбила 97 украинских беспилотников над российскими регионами

"Двадцать второго марта с 13.00 до 18.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 47 – над территорией Брянской области, 25 – над территорией Смоленской области, 10 – над территорией Белгородской области, семь БПЛА – над территорией Новгородской области, пять – над территорией Курской области, два – над территорией Ленинградской области и один – над территорией Псковской области", - говорится в сообщении.