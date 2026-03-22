Пушков прокомментировал фотографию Нетаньяху с шестью пальцами

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков рассказал, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вынужден отшучиваться из-за его фотографии с шестью пальцами, которая стала результатом "галлюцинаций" при работе искусственного интеллекта.

Сенатор уточнил, что по данным газеты Financial Times, по результатам последнего опроса, искусственный интеллект вызывает опасения у людей прежде всего из-за "галлюцинаций", которыми сопровождается его работа. Такие ошибки могут привести к самым негативным последствиям при принятии решений, добавил Пушков.