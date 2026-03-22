В Петербурге задержали подозреваемых в обмане на 51 миллион рублей
В Петербурге задержали подозреваемых в обмане на 51 миллион рублей - РИА Новости, 22.03.2026
В Петербурге задержали подозреваемых в обмане на 51 миллион рублей
Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину и двух женщин, подозреваемых в похищении у пенсионеров сбережений на сумму более 51 миллиона рублей в сговоре с... РИА Новости, 22.03.2026
2026-03-22T11:54:00+03:00
2026-03-22T11:54:00+03:00
2026-03-22T14:11:00+03:00
санкт-петербург
россия
Задержание мошенников в Петербурге
В Петербурге задержали мошенников, похитивших у пенсионеров более 51 миллиона рублей.
Группа из трех человек — мужчины и двух женщин — по телефону выманивала у пожилых людей деньги, убеждая передать их «курьерам».
Потом средства переводили в криптовалюту и отправляли организаторам схемы.
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге задержали подозреваемых в обмане на 51 миллион рублей
В Петербурге задержали подозреваемых в обмане пенсионеров на 51 млн рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину и двух женщин, подозреваемых в похищении у пенсионеров сбережений на сумму более 51 миллиона рублей в сговоре с соучастниками, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"Девятнадцатого марта… в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по местам жительства задержаны 40-летний местный житель и две его помощницы 45 и 46 лет, подозреваемые в мошенничествах в отношении пожилых граждан", - говорится в сообщении.
По оперативным данным, задержанные, действуя в сговоре с соучастниками, по телефону убеждали пожилых людей передать сбережения курьерам. Похищенные деньги поступали в нелегальный обменник, где конвертировались в криптовалюту и перечислялись организаторам преступной схемы.
Как уточняют в ГУ МВД, аферисты подозреваются в обмане пожилого жителя Петербурга
на более чем 3 миллиона рублей в августе 2024 года, а также в обмане еще одного пенсионера на сумму более 48 миллионов рублей в октябре 2025 года.
Уголовные дела, которые соединены в одно производство, расследуются по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ
). При обысках у фигурантов изъяты, в частности, 35 банковских карт, 15 мобильных телефонов и шесть ноутбуков.
Задержанный мужчина заключен под стражу, одна из его помощниц отправлена под домашний арест, другой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Полиция устанавливает остальных участников мошеннической схемы и другие эпизоды незаконной деятельности фигурантов, добавили в региональном главке МВД.