Пашинян извинился перед женщиной, на которую накричал в метро

ЕРЕВАН, 22 мар - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян принес извинения переехавшей из Карабаха женщине, на которую накричал в метро в присутствии ее сына.
«
"Уважаемая госпожа Мосиян, я прошу у вас и вашего сына прощения за свои эмоции и надеюсь, что у нас будет возможность снова встретиться в метро или где-либо еще и спокойно поговорить. Я бы хотел, чтобы этот разговор состоялся. Я знаю, что вы откажетесь и вдобавок скажете пару грубых слов. Я принимаю это со смирением, но если вдруг вам придет в голову, что стоит… спокойно поговорить без эмоций. Знайте, я в вашем распоряжении", - заявил Пашинян в видеообращении, опубликованном в Telegram.
Он признал, что, возможно, что-то не так сказал, ненадлежащим тоном, неправильно жестикулировал, у него была неправильная мимика. "Но я снова говорю, эта тема до сих пор для меня одна из самых эмоциональных", - отметил Пашинян.
В воскресенье Пашинян, сев в вагон метро, предложил ребенку нагрудный знак с контуром карты Армянской ССР без Карабаха, которую он называет "Реальной Арменией". Однако мать ребенка заявила, что они переехали из Карабаха, у них есть другая карта. По словам женщины, армянский премьер лишил их возможности жить в Карабахе, но не может лишить надежды вернуться туда. После этого она попросила не продолжать беседу.
Пашинян ответил, что будет продолжать спор, и на повышенных тонах заявил, что сын женщины будет жить в границах той Армении, карту которой он показывает. Он утверждал, что сделал все, чтобы армяне остались в Карабахе, добавив, что "сбежавшие" не смеют утверждать, что он сдал Карабах.
На просьбу женщины не грозить пальцем и не кричать Пашинян ответил, что будет говорить с ней именно так.
Поведение премьера вызвало негативную реакцию в соцсетях. Пользователи сочли неуместным подобное поведение в присутствии ребенка и используемую риторику.
После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и еще ряд территорий. В регионе разместились российские миротворцы.
Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
