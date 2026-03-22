Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 22.03.2026
Пашинян извинился перед женщиной, на которую накричал в метро
Пашинян извинился перед женщиной, на которую накричал в метро
Премьер Армении Никол Пашинян принес извинения переехавшей из Карабаха женщине, на которую накричал в метро в присутствии ее сына. РИА Новости, 22.03.2026
в мире
армения
азербайджан
москва
никол пашинян
ильхам алиев
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/16/2082268602_0:216:1424:1016_1920x0_80_0_0_1d1953a01c50a4ebeba76147873536ea.jpg
https://ria.ru/20260214/armeniya-2074207451.html
https://ria.ru/20260318/pashinyan-2081420985.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/16/2082268602_0:83:1424:1150_1920x0_80_0_0_284e94520f67a526a0b6c177c258bb03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Кадр видео из соцсетейПремьер-министр Армении Никол Пашинян со значком в форме карты страны в метро в Ереване
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 22 мар - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян принес извинения переехавшей из Карабаха женщине, на которую накричал в метро в присутствии ее сына.
«

"Уважаемая госпожа Мосиян, я прошу у вас и вашего сына прощения за свои эмоции и надеюсь, что у нас будет возможность снова встретиться в метро или где-либо еще и спокойно поговорить. Я бы хотел, чтобы этот разговор состоялся. Я знаю, что вы откажетесь и вдобавок скажете пару грубых слов. Я принимаю это со смирением, но если вдруг вам придет в голову, что стоит… спокойно поговорить без эмоций. Знайте, я в вашем распоряжении", - заявил Пашинян в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Он признал, что, возможно, что-то не так сказал, ненадлежащим тоном, неправильно жестикулировал, у него была неправильная мимика. "Но я снова говорю, эта тема до сих пор для меня одна из самых эмоциональных", - отметил Пашинян.
В воскресенье Пашинян, сев в вагон метро, предложил ребенку нагрудный знак с контуром карты Армянской ССР без Карабаха, которую он называет "Реальной Арменией". Однако мать ребенка заявила, что они переехали из Карабаха, у них есть другая карта. По словам женщины, армянский премьер лишил их возможности жить в Карабахе, но не может лишить надежды вернуться туда. После этого она попросила не продолжать беседу.
Пашинян ответил, что будет продолжать спор, и на повышенных тонах заявил, что сын женщины будет жить в границах той Армении, карту которой он показывает. Он утверждал, что сделал все, чтобы армяне остались в Карабахе, добавив, что "сбежавшие" не смеют утверждать, что он сдал Карабах.
На просьбу женщины не грозить пальцем и не кричать Пашинян ответил, что будет говорить с ней именно так.
Поведение премьера вызвало негативную реакцию в соцсетях. Пользователи сочли неуместным подобное поведение в присутствии ребенка и используемую риторику.
После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и еще ряд территорий. В регионе разместились российские миротворцы.
Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала