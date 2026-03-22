Пашинян накричал в метро на женщину, переехавшую из Карабаха

ЕРЕВАН, 22 мар - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян, решивший прокатиться в воскресенье на метро в Ереване, накричал на переехавшую из Карабаха женщину, назвав оппонентов, переселившихся из этого региона, "сбежавшими" оттуда.
Пашинян транслировал свою поездку в метро в прямом эфире в соцсетях. Сев в вагон, он предложил ребенку нагрудный знак с контуром карты Армянской ССР без Карабаха, которую он называет "Реальной Арменией". Однако мать ребенка заявила, что они переехали из Карабаха и у них есть другая карта. Женщина попросила не беспокоить их. "Вы не дали нам жить в Арцахе (армянское название Карабаха - ред.), но вы не можете запретить нам надеяться на возвращение в Арцах... Мы спешим на шахматный турнир, иначе бы сошли, увидев вас. Прошу не продолжать", - заявила пассажирка.
Однако Пашинян ответил, что будет продолжать спор, и на повышенных тонах заявил, что сын женщины будет жить в границах той Армении, карту которой он показывает.
«
"Мы сделали все, чтобы вы жили в Арцахе, Карабахе, а в 2023 году именно вы обвиняли меня в том, что я закрыл границы, чтобы народ из Карабаха не переехал в Армению, и вы требовали от меня, чтобы границы открыли. Говорили, что я их специально закрыл, чтобы народ из Карабаха не уезжал... Мы же потратили миллиарды, заработанные гражданами Армении, чтобы вы там остались, так почему же вы не остались? Не говорите с таким пренебрежением об этой карте. Не смейте, вы, сбежавшие, утверждать, что я сдал Карабах", - заявил Пашинян.
На просьбу женщины не грозить пальцем и не кричать Пашинян ответил, что будет говорить с ней именно так.
Поведение премьера вызвало негативную реакцию в соцсетях. Пользователи сочли неуместным подобное поведение в присутствии ребенка и используемую риторику.
«
Позднее Пашинян отрекся от своих слов, заявив, что не мог назвать карабахцев "сбежавшими". "Это исключено, я не мог такое сказать", - заявил Пашинян.
После инцидента омбудсмен Армении Анаит Манасян заявила, что при общении с насильственно перемещенными лицами и беженцами, а также при обсуждении вопросов, касающихся их прав, необходимо обеспечить надлежащую деликатность, принимая во внимание уязвимость указанной группы. По ее словам, этого требуют действующие в данной сфере международно-правовые стандарты.
«
"Защитник прав человека призывает должностных лиц, всех политических и общественных деятелей проявлять в рамках своей публичной речи и коммуникации необходимую деликатность в вопросах, касающихся перемещенных лиц и беженцев, а также их прав. Необходимо обеспечить, чтобы публичный дискурс не порождал и не усугублял их уязвимость, а способствовал формированию и укреплению атмосферы солидарности, инклюзивности и взаимного уважения", - говорится в заявлении Манасян, обнародованном ее пресс-службой.
После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и еще ряд территорий. В регионе разместились российские миротворцы.
Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
