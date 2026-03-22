Рейтинг@Mail.ru
Серебряный призер Евро-2016 завершил карьеру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:40 22.03.2026 (обновлено: 23:37 22.03.2026)
Серебряный призер Евро-2016 завершил карьеру
Серебряный призер Евро-2016 завершил карьеру
Бывший футболист сборной Франции Димитри Пайет объявил о завершении карьеры. РИА Новости Спорт, 22.03.2026
футбол
спорт
димитри пайет
чемпионат европы по футболу (до 17 лет)
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/77623/43/776234313_0:178:2000:1303_1920x0_80_0_0_f7d20e3c7c967690d460bdc65d0dd971.jpg
https://ria.ru/20260322/mls-2082290598.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/77623/43/776234313_0:23:2000:1523_1920x0_80_0_0_ea5d80a04d98889e8d56951261930cca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Серебряный призер Евро-2016 завершил карьеру

Серебряный призер Евро-2016 француз Пайет завершил карьеру в возрасте 38 лет

Димитри Пайет
© AP Photo / Claude Paris
Димитри Пайет. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Бывший футболист сборной Франции Димитри Пайет объявил о завершении карьеры.
Спортсмен сообщил о своем решении в перерыве матча 27-го тура чемпионата Франции "Марсель" - "Лилль", который прошел в воскресенье.
«
"В преддверии моего 39-летия я официально объявляю о завершении своей профессиональной футбольной карьеры. Идет дождь, и на то есть веские причины. Я хочу уделить две минуты, чтобы поблагодарить всех, всех, кто разделил со мной эти 20 лет. Это было для меня нечто исключительное. Я родом с острова, и моей мечтой было стать профессиональным футболистом. Мне это удалось, мне удалось играть 20 лет на самом высоком уровне, мне удалось играть за национальную сборную. Сегодня заканчивается это великое приключение, поэтому спасибо всем, кто был его частью", - приводит слова Пайета L'Equipe со ссылкой на интервью телеканалу Canal+.
Полузащитнику 29 марта исполнится 39 лет. Он играл во французских клубах "Нант", "Сент-Этьен", "Лилль" и "Марсель", английском "Вест Хэме" и бразильской команде "Васко да Гама", которая стала последней в его карьере.
На счету Пайета 38 матчей и 8 голов за сборную Франции, вместе с которой он стал серебряным призером домашнего чемпионата Европы 2016 года.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Гол Месси со штрафного помог "Интер Майами" победить в матче MLS
Вчера, 22:09
 
ФутболСпортДимитри ПайетЧемпионат Европы по футболу (до 17 лет)Франция
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Спартак Москва
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Райо Вальекано
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Рубин
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Верона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Лацио
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Монако
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Вест Хэм
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Акрон
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Интер М
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Атлетико Мадрид
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала