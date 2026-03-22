Серебряный призер Евро-2016 завершил карьеру

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Бывший футболист сборной Франции Димитри Пайет объявил о завершении карьеры.
Спортсмен сообщил о своем решении в перерыве матча 27-го тура чемпионата Франции "Марсель" - "Лилль", который прошел в воскресенье.
"В преддверии моего 39-летия я официально объявляю о завершении своей профессиональной футбольной карьеры. Идет дождь, и на то есть веские причины. Я хочу уделить две минуты, чтобы поблагодарить всех, всех, кто разделил со мной эти 20 лет. Это было для меня нечто исключительное. Я родом с острова, и моей мечтой было стать профессиональным футболистом. Мне это удалось, мне удалось играть 20 лет на самом высоком уровне, мне удалось играть за национальную сборную. Сегодня заканчивается это великое приключение, поэтому спасибо всем, кто был его частью", - приводит слова Пайета L'Equipe со ссылкой на интервью телеканалу Canal+.
Полузащитнику 29 марта исполнится 39 лет. Он играл во французских клубах "Нант", "Сент-Этьен", "Лилль" и "Марсель", английском "Вест Хэме" и бразильской команде "Васко да Гама", которая стала последней в его карьере.
На счету Пайета 38 матчей и 8 голов за сборную Франции, вместе с которой он стал серебряным призером домашнего чемпионата Европы 2016 года.