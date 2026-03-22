Минпросвещения разработало новый стандарт обучения для 10-11-х классов
2026-03-22T02:17:00+03:00
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Минпросвещения разработало новый стандарт обучения для школьников 10-11-х классов, сообщил РИА Новости эксперт ведомства, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко.
"С 1 сентября 2027 года старшую школу ждут важные изменения, два из которых ключевые. Хотя стандарт вступает в силу через полтора года, школам не стоит ждать последнего момента: следует уже сейчас начинать анализировать запросы родителей, проектировать учебные планы и планировать закупки учебного оборудования", — сказал он.
По словам Костенко, одно из ключевых изменений связано с профильным обучением. С одной стороны, теперь ученики 10-11-х классов смогут не выбирать профильные предметы, а изучать все на базовом уровне.
С другой — для желающих углубленно изучать предметы сохраняются все существующие сейчас профили, внутри которых будет возможность создавать специализированные классы: медицинские, инженерные, судостроительные, лингвистические и другие.
"Второе существенное изменение — стандарт впервые четко регламентирует, какое оборудование должно быть в каждом предметном кабинете — от цифровых лабораторий по химии и физике до бинокулярных микроскопов и моделей ракет", — отметил собеседник агентства.
Нововведение гарантирует практико-ориентированный характер обучения во всех школах страны, заключил Костенко.