Минпросвещения разработало новый стандарт обучения для 10-11-х классов

Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Минпросвещения разработало новый стандарт обучения для школьников 10-11-х классов, сообщил РИА Новости эксперт ведомства, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко.

"С 1 сентября 2027 года старшую школу ждут важные изменения, два из которых ключевые. Хотя стандарт вступает в силу через полтора года, школам не стоит ждать последнего момента: следует уже сейчас начинать анализировать запросы родителей, проектировать учебные планы и планировать закупки учебного оборудования", — сказал он.

По словам Костенко, одно из ключевых изменений связано с профильным обучением. С одной стороны, теперь ученики 10-11-х классов смогут не выбирать профильные предметы, а изучать все на базовом уровне.

С другой — для желающих углубленно изучать предметы сохраняются все существующие сейчас профили , внутри которых будет возможность создавать специализированные классы: медицинские, инженерные, судостроительные, лингвистические и другие.

"Второе существенное изменение — стандарт впервые четко регламентирует, какое оборудование должно быть в каждом предметном кабинете — от цифровых лабораторий по химии и физике до бинокулярных микроскопов и моделей ракет", — отметил собеседник агентства.