09:40 22.03.2026
Кучеров назвал цель, на которой сейчас сосредоточен
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российский нападающий Никита Кучеров признался, что не думает о завоевании "Арт Росс Трофи" как лучшему бомбардиру регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и подчеркнул, что его целью является победа в Кубке Стэнли вместе с клубом "Тампа-Бэй Лайтнинг".
В воскресенье "Тампа" в гостях обыграла "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 5:2. Кучеров забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Россиянин был признан первой звездой встречи. Всего на счету 32-летнего форварда 118 (40 голов + 78 передач) очков в 64 матчах текущего сезона. Он вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ.
"Я не слишком об этом думаю (о борьбе за "Арт Росс Трофи" - ред.). Наша цель - Кубок Стэнли, и именно на этом мы сейчас сосредоточены. Думаю, все дело в моей любви к игре. Мне нравится учиться, нравится смотреть за игроками из разных команд и брать в свою игру то, что есть у них, просто стараться быть максимально стабильным и выходить на лед, чтобы помочь команде, играть правильно и доводить свои моменты до конца", - цитирует Кучерова менеджер "Тампы" по связям со СМИ Бенджамин Пирс на своей странице в соцсети X.
В гонке бомбардиров Кучеров обошел нападающего "Ойлерз" Коннора Макдэвида, в активе которого 116 (38+78) очков. Кучеров трижды становился обладателем "Арт Росс Трофи" - в 2019, 2024 и 2025 годах.
