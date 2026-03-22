https://ria.ru/20260322/kucherov-2082224651.html
Кучеров назвал цель, на которой сейчас сосредоточен
Кучеров назвал цель, на которой сейчас сосредоточен - РИА Новости Спорт, 22.03.2026
2026-03-22T09:40:00+03:00
хоккей
спорт
никита кучеров
коннор макдэвид
тампа-бэй лайтнинг
эдмонтон ойлерз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936418893_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_0b18e95d72b7c3832c6e7dec4df86267.jpg
https://ria.ru/20260206/kucherov-2072638828.html
https://ria.ru/20260310/rotenberg-2079668160.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936418893_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_f94568b23dfd05c9ce0c5802094cd7a3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кучеров назвал цель, на которой сейчас сосредоточен
Никита Кучеров заявил, что его целью является победа в Кубке Стэнли
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российский нападающий Никита Кучеров признался, что не думает о завоевании "Арт Росс Трофи" как лучшему бомбардиру регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и подчеркнул, что его целью является победа в Кубке Стэнли вместе с клубом "Тампа-Бэй Лайтнинг".
В воскресенье "Тампа" в гостях обыграла "Эдмонтон Ойлерз
" со счетом 5:2. Кучеров
забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Россиянин был признан первой звездой встречи. Всего на счету 32-летнего форварда 118 (40 голов + 78 передач) очков в 64 матчах текущего сезона. Он вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ
.
"Я не слишком об этом думаю (о борьбе за "Арт Росс Трофи" - ред.). Наша цель - Кубок Стэнли, и именно на этом мы сейчас сосредоточены. Думаю, все дело в моей любви к игре. Мне нравится учиться, нравится смотреть за игроками из разных команд и брать в свою игру то, что есть у них, просто стараться быть максимально стабильным и выходить на лед, чтобы помочь команде, играть правильно и доводить свои моменты до конца", - цитирует Кучерова менеджер "Тампы" по связям со СМИ Бенджамин Пирс на своей странице в соцсети X.
В гонке бомбардиров Кучеров обошел нападающего "Ойлерз" Коннора Макдэвида
, в активе которого 116 (38+78) очков. Кучеров трижды становился обладателем "Арт Росс Трофи" - в 2019, 2024 и 2025 годах.