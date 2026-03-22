Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
В воскресенье "Тампа" в гостях обыграла "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 5:2. Кучеров забросил две шайбы и отдал столько же голевых передач. Всего на счету нападающего 118 (40 голов + 78 передач) очков в 64 матчах текущего сезона. 32-летний россиянин вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ, обойдя форварда "Ойлерз" Коннора Макдэвида, в активе которого 116 (38+78) очков.
Первой звездой дня признан американский нападающий "Монреаль Канадиенс" Коул Кофилд, оформивший хет-трик и отдавший две голевые передачи в домашнем матче против "Нью-Йорк Айлендерс" (7:3).
Третьей звездой стал канадский форвард "Нэшвилл Предаторз" Стивен Стэмкос, записавший в свой актив дубль и результативный пас в домашней игре против клуба "Вегас Голден Найтс" (4:1).